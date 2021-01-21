Алкоголь, веники для бани и бикини: Волочкова до рассвета с размахом отмечала 45-летие

Человек, далекий от шоу-бизнеса, мог бы подумать, что оказался или на открытии новой сауны в Махачкале, или на презентации клиники пластической хирургии в Ереване. Но нет, это Анастасия Волочкова в центре Москвы собрала друзей на празднование своего 45-летия.



Покрытые черными волосами мясистые пальцы гладили обтянутые платьями с пайетками филейные части пышногрудых и пышногубых красавиц неопределенного возраста. Прелестницы хихикали, отхлебывали из пластиковых (требование Роспотребнадзора!) стаканчиков и засовывали в себя бутерброды таких размеров, что только оставалось удивляться возможностям человеческого рта. Хотя вряд ли это природный дар – скорее всего дело в многолетних тренировках.

Ведь та же Анастасия Волочкова на шпагат тоже далеко не сразу села – она не скрывает, что в балетное училище ее долго не принимали из-за отсутствия данных. А в итоге стала самой известной и обсуждаемой балериной страны.

"Богиня Волочкова!" – вдруг раздался над залом звучный рык. Гости от неожиданности едва не выронили раковины устриц, которые готовились отправить в неприкрытые масками рты. "Напугал, черт!" – выдохнула дама, пытавшаяся в это время спрятать в сумку бутылку спонсорского вина разлива какой-то южной республики.

А чего пугаться – к Никите Джигурде давно можно было привыкнуть! Тем более, он приходит на все мероприятия в одной одежде – униформа у него, что ли. Рядом в это время раздавал интервью художник Никас Сафронов – хвалил прелести юбилярши, попутно вспоминал Иосифа Кобзона, комментировал появление сына от замороженной яйцеклетки умершей Юлии Началовой, записывал поздравление впрок с 8 марта. В подарок Насте он принес, конечно, плоды своего творчества – портрет и изображение мощного быка. Видимо, желая юбилярше такого же породистого осеменителя.

Кстати, возлюбленного Волочковой в этот праздничный вечер не было среди гостей. Но, по ее словам, он занимался всеми организационными вопросами. Оказалось, что даже дочь Ариадна с избранником мамы даже незнакома – Настя считает, что, мол, пока не время.

Сегодня Ариша живет с отцом. Но на праздник к бывшей жене он зван не был. "Зачем мне тут аферисты и жулики?!" – объяснила виновница торжества. Рядом в это время проходил Андрей Малахов. Не исключено, что в голове телеведущего в это время родилась тема для очередного выпуска ток-шоу.

А охапки любимых Настей белых роз все подносили и подносили, словно к Мавзолею 7 ноября. И тут стало понятно, зачем одним из партнеров вечеринки был выбран популярный сервис грузовых перевозок!

Помимо цветов, балерине всея Руси дарили в этот вечер все то, без чего она уже и не мыслима обывателями – веники для бани, бутылки дорогого алкоголя, украшения и изящное белье. С размером, как и в прежние годы, друзья Волочковой, не промахнулись.

Ведущий праздника пояснил, что сегодня можно гулять до зари – мол с 21 января требование властей о прекращении массовых мероприятий в 23 часа больше не нужно соблюдать.

Хотя и так вряд ли кто в этот веселый вечер думал бы о таких условностях Тем более, когда балерина Анастасия Волочкова начала со сцены петь "Мне нравится, что вы больны не мной" – в качестве подарка всем друзьям. Мол, Пугачева ей подарили эту песню, как и Плисецкая в свое время разрешила танцевать "Кармен-сюиту".

Гости ели разрезанного руками королевы шпагатов белого лебедя с праздничного торта и млели – то ли от шампанского, то ли от пения, то ли от атмосферы. В ближайшее время повод собрать любимых у балерины будет снова – танцовщица записала сольный альбом, сняла видеоклип и теперь хочет все это представить публике. И снова довести всех до экстаза.