Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
21 января
Лента новостей
10:15
Житель Сергиева Посада организовал конопляную ферму в контейнере
10:13
"Просто шик!": 47-летняя Порошина в купальнике произвела фурор
10:11
"Видно душу": откровенное фото Боярской покорило россиян
09:39
Алкоголь, веники для бани и бикини: Волочкова до рассвета с размахом отмечала 45-летие
09:38
На ТВ показали последнюю запись с Грачевским
09:32
Москву накроют метели и туманы
09:31
"А если полиция?": запрещенные видео довели Андрейченко до истерики
09:26
Под Москвой автобус с пассажирами протаранил кинотеатр
09:10
Собянин объявил о смягчении ограничений по COVID-19 в Москве – подробности
09:09
В Якутии сгорел многоквартирный жилой дом
09:01
Глаза мамины: обнародованы фото маленькой дочери Волочковой
09:00
Вокруг памятника Кобзону за 52 миллиона разгорелся новый скандал
06:52
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 января 2021 года
04:18
"Солдат в юбке!": названа причина несносности и одиночества Самбурской
02:36
Интимные свечи голливудской звезды оказались опасными для жизни
00:03
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
21:50
Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела
21:41
Массово накручивают ботов: в соцсетях появились фейковые группы в поддержку Навального
21:19
В Красноармейске дети массово отравились едой в школах
20:47
Под Тверью при пожаре погиб пенсионер
20:03
Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве
19:55
Джо Байден официально вступил в должность президента США
19:45
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины "Спутник V"
19:41
Переломанная Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске
19:19
Объявившая войну журналистам Маркл с треском провалилась
19:15
"Папа ушел в Крещение": Поплавская рассказала о страшном горе в семье
19:08
Двое жителей Волгограда погибли от обморожения
18:54
Киркоров поведал о связи с любовником Бузовой
18:34
Вскрылись шокирующие факты беременности молодой жены Шнурова
18:21
Возможность развода Дональда и Меланьи Трамп оценили: В их отношениях происходят изменения
18:11
Названа возможная причина взрыва в центре Мадрида
18:11
Юлия Меньшова показала редкий снимок с мужем
18:11
В России запретили популярные анимационные сериалы
18:05
Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене
18:01
Цискаридзе сковырнул больную рану Волочковой в ее день рождения
17:47
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
17:30
Взбешенная мать вмазала Бузовой
17:27
В Мадриде прогремел мощный взрыв
17:23
Ругалась матом и прогуливала школу: Дана Борисова об отношениях с дочерью
17:21
Инфаркты, кома, пьяные драки: как живет вернувшийся с того света Валерий Гаркалин
17:11
Политолог Марголин о частом появлении Лукашенко с собакой: Больше никому не доверяет
17:11
Стало известно о тайном желании Началовой
17:04
В Краснодаре при обвале траншеи пострадали рабочие
16:52
Оскорбленный Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд
16:46
Разрушение носа и потеря зрения: лор сделал прогноз смертельно больной бывшей жене Аршавина
16:31
Зараженному Ефремову потребовалась помощь врача в колонии
16:27
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
16:23
Россия направила заявку на регистрацию "Спутник V" в ЕС
16:19
У Андрейченко начались проблемы с законом
16:10
Воробьев подверг себя смертельной опасности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
"Давно бы положила этому конец": звезда 90-х призвала Пугачеву выйти из тени
Шоу-бизнес
Алкоголь, веники для бани и бикини: Волочкова до рассвета с размахом отмечала 45-летие

Алкоголь, веники для бани и бикини: Волочкова до рассвета с размахом отмечала 45-летие

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Человек, далекий от шоу-бизнеса, мог бы подумать, что оказался или на открытии новой сауны в Махачкале, или на презентации клиники пластической хирургии в Ереване. Но нет, это Анастасия Волочкова в центре Москвы собрала друзей на празднование своего 45-летия.
прочитано 920 раз

Покрытые черными волосами мясистые пальцы гладили обтянутые платьями с пайетками филейные части пышногрудых и пышногубых красавиц неопределенного возраста. Прелестницы хихикали, отхлебывали из пластиковых (требование Роспотребнадзора!) стаканчиков и засовывали в себя бутерброды таких размеров, что только оставалось удивляться возможностям человеческого рта. Хотя вряд ли это природный дар – скорее всего дело в многолетних тренировках.

ПО ТЕМЕ

"Я прошла через унижения и предательство": Волочкова в юбилей о гей-скандалах, блате и миллионах в балете

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Ведь та же Анастасия Волочкова на шпагат тоже далеко не сразу села – она не скрывает, что в балетное училище ее долго не принимали из-за отсутствия данных. А в итоге стала самой известной и обсуждаемой балериной страны.

"Богиня Волочкова!" – вдруг раздался над залом звучный рык. Гости от неожиданности едва не выронили раковины устриц, которые готовились отправить в неприкрытые масками рты. "Напугал, черт!" – выдохнула дама, пытавшаяся в это время спрятать в сумку бутылку спонсорского вина разлива какой-то южной республики.

А чего пугаться – к Никите Джигурде давно можно было привыкнуть! Тем более, он приходит на все мероприятия в одной одежде – униформа у него, что ли. Рядом в это время раздавал интервью художник Никас Сафронов – хвалил прелести юбилярши, попутно вспоминал Иосифа Кобзона, комментировал появление сына от замороженной яйцеклетки умершей Юлии Началовой, записывал поздравление впрок с 8 марта. В подарок Насте он принес, конечно, плоды своего творчества – портрет и изображение мощного быка. Видимо, желая юбилярше такого же породистого осеменителя.

Никас Сафронов и Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Кстати, возлюбленного Волочковой в этот праздничный вечер не было среди гостей. Но, по ее словам, он занимался всеми организационными вопросами. Оказалось, что даже дочь Ариадна с избранником мамы даже незнакома – Настя считает, что, мол, пока не время.

Сегодня Ариша живет с отцом. Но на праздник к бывшей жене он зван не был. "Зачем мне тут аферисты и жулики?!" – объяснила виновница торжества. Рядом в это время проходил Андрей Малахов. Не исключено, что в голове телеведущего в это время родилась тема для очередного выпуска ток-шоу.

А охапки любимых Настей белых роз все подносили и подносили, словно к Мавзолею 7 ноября. И тут стало понятно, зачем одним из партнеров вечеринки был выбран популярный сервис грузовых перевозок!

Белые розы для Насти. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Помимо цветов, балерине всея Руси дарили в этот вечер все то, без чего она уже и не мыслима обывателями – веники для бани, бутылки дорогого алкоголя, украшения и изящное белье. С размером, как и в прежние годы, друзья Волочковой, не промахнулись.

Веник для бани – лучший подарок. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Ведущий праздника пояснил, что сегодня можно гулять до зари – мол с 21 января требование властей о прекращении массовых мероприятий в 23 часа больше не нужно соблюдать.

Хотя и так вряд ли кто в этот веселый вечер думал бы о таких условностях Тем более, когда балерина Анастасия Волочкова начала со сцены петь "Мне нравится, что вы больны не мной" – в качестве подарка всем друзьям. Мол, Пугачева ей подарили эту песню, как и Плисецкая в свое время разрешила танцевать "Кармен-сюиту".

Торт для юбилярши. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Гости ели разрезанного руками королевы шпагатов белого лебедя с праздничного торта и млели – то ли от шампанского, то ли от пения, то ли от атмосферы. В ближайшее время повод собрать любимых у балерины будет снова – танцовщица записала сольный альбом, сняла видеоклип и теперь хочет все это представить публике. И снова довести всех до экстаза.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 21 января 2021, 09:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Аришенька, мне так плохо!": обессиленная Волочкова расплакалась на плече у дочери

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Зубодробительно! Пир во время чумы или чума во время пира
Гость
Ответить
Воображаемый кавалер всё организовал? Ну ну, охотно верим!)))
Гость
Ответить
хахаха.статейка отпад.поржала от души ))))))))))))
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела
Джо Байден официально вступил в должность президента США
Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене
Политолог Марголин о частом появлении Лукашенко с собакой: Больше никому не доверяет

Шоу-бизнес

Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве
Переломанная Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске
Объявившая войну журналистам Маркл с треском провалилась
"Папа ушел в Крещение": Поплавская рассказала о страшном горе в семье

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вокруг памятника Кобзону за 52 миллиона разгорелся новый скандал

Народ выступает против

Шоу-бизнес

Глаза мамины: обнародованы фото маленькой дочери Волочковой

Девочке всего год
Шоу-бизнес

"Видно душу": откровенное фото Боярской покорило россиян

Она показала естественную красоту

Шоу-бизнес

"Просто шик!": 47-летняя Порошина в купальнике произвела фурор

Актриса не стареет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+