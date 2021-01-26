Без нижнего белья: Волочкову засняли в постели с целителем

Недавно королева шпагата широко отметила свой 45-ый день рождения. Знаменитые друзья и коллеги собрались все вместе, чтобы поздравить именинницу. Среди них был журналист Андрей Малахов, актер Никита Джигурда и многие другие. В тот же вечер состоялась премьера спектакля артистки.

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