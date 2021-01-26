Без нижнего белья: Волочкову засняли в постели с целителем

Накануне вечером балерина показала того, кто помог ей восстановиться после предшествующих празднику долгих репетиций. "Дорогие друзья, я так устала в подготовке к моему спектаклю, которыи? представила в день моего рождения. Пару днеи? я была просто энергетически обесточена", – подчеркнула Анастасия. На опубликованных кадрах она обнимается с бородатым мужчиной, который лежит под одеялом на диване. Сама артистка сидит рядом в домашнем спортивном костюме и без нижнего белья.
"Подруга Юля Жукова и привезла ко мне домой Целителя Алексея Карпекина. Наш сеанс продолжался три часа. И результат мгновенный!" – поведала звезда. Анастасия Волочкова рассказала, что специалист работает и с телом, и с душой. "Алексей работает и с суставами, и с мышцами, и с энергетикой, восстанавливает и исцеляет даже очень тяжелые заболевания", – сообщила дива в своем блоге в "Инстаграм".
Балерина рассказала, что целитель работает в Сочи, но принимает людей со всего мира. К сожалению, комментарии в ее личном блоге давно закрыты, поэтому отследить реакцию подписчиков не представляется возможным.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова высказалась на тему отношений с бывшим супругом, назвав его альфонсом. Артистка отметила, что никогда не сядет за один стол с отцом ее ребенка, Игорем Вдовиным.
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