"Всегда рядом": Замужняя Собчак призналась Малахову в чувствах

Вчера Андрей Малахов отпраздновал свой 49-ый день рождения. Журналист отправился восстанавливать силы в Швейцарию. В перерывах между различными СПА-процедурами он принимал поздравления друзей, коллег и многочисленных поклонников.

Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которую долгие годы связывают теплые отношения со звездой. Она приятно удивила подписчиков искренностью своего поста. Журналистка отметила, что восхищается человеческими качествами друга, которые он сумел сохранить даже спустя столько лет работы в шоу-бизнесе.

"Главное чем я восхищаюсь в тебе – это умение никого не обидеть, и при этом делать свою работу. У меня так не всегда получается. И еще я знаю именно после муз-тв, что ты настоящии? друг. И принципиальныи? человек." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала Ксения Собчак в своем "Инстаграм". "Всегда рядом. Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!" – завершила она.

Поклонники с радостью присоединились к поздравлению и восхитились текстом Ксении. "Чтобы Ксения Собчак так поздравила...это дорогого стоит!!! Не каждому везёт!!", "Какое искреннее поздравление! А я двух слов связать не могу, когда надо тост говорить", "Очень хорошие слова о, видимо, очень хорошем человеке.", "Какие тёплые слова! А Малахова я тоже люблю, какой-то он настоящий", – отмечали они.

Напомним, Андрей Малахов стал одним из трехсот гостей, приглашенных на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Во время таинства в Храме Большого Вознесения именно он держал венец невесты. Тот факт, что ведущему была доверена такая большая роль говорит о его особенном месте в жизни семьи.

