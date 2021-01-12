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"Всегда рядом": Замужняя Собчак призналась Малахову в чувствах

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера Андрей Малахов отпраздновал свой 49-ый день рождения. Журналист отправился восстанавливать силы в Швейцарию. В перерывах между различными СПА-процедурами он принимал поздравления друзей, коллег и многочисленных поклонников.
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Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которую долгие годы связывают теплые отношения со звездой. Она приятно удивила подписчиков искренностью своего поста. Журналистка отметила, что восхищается человеческими качествами друга, которые он сумел сохранить даже спустя столько лет работы в шоу-бизнесе.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Главное чем я восхищаюсь в тебе – это умение никого не обидеть, и при этом делать свою работу. У меня так не всегда получается. И еще я знаю именно после муз-тв, что ты настоящии? друг. И принципиальныи? человек." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написала Ксения Собчак в своем "Инстаграм". "Всегда рядом. Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!" – завершила она.

Поклонники с радостью присоединились к поздравлению и восхитились текстом Ксении. "Чтобы Ксения Собчак так поздравила...это дорогого стоит!!! Не каждому везёт!!", "Какое искреннее поздравление! А я двух слов связать не могу, когда надо тост говорить", "Очень хорошие слова о, видимо, очень хорошем человеке.", "Какие тёплые слова! А Малахова я тоже люблю, какой-то он настоящий", – отмечали они.

Напомним, Андрей Малахов стал одним из трехсот гостей, приглашенных на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Во время таинства в Храме Большого Вознесения именно он держал венец невесты. Тот факт, что ведущему была доверена такая большая роль говорит о его особенном месте в жизни семьи.

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Автор: 12 января 2021, 10:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Грязная и душой ,и телом бабенция эта Собачатина.Рядом могут быть только те,кому нужен пиар в СМИ и на телевидении и любители тусовок. Любой нормальный будет только брезговать этой потасканной блевотной Собачатиной.
Гость
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не люблю его
Гость
Ответить
За вонючии лайки отдалась лошадь.Тьфу в ее <цензура>.
Гость
Ответить
кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит кукушку...одного поля ягодка...за рейтинг готовы душу продать-не то, что друзей предать
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