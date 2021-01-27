"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец

Новость о безвременной кончине Александра Шевчука который день муссируется в СМИ и соцсетях. Журналисты шокируют подробностями нелепой кончины стилиста, а артисты делятся совместными с ними фото и воспоминаниями. Не осталась в стороне актриса и певица Алена Кравец.



"Я много работала с Шевчуком, когда снимала клипы и обложки журналов, – вздыхает Кравец. – Правда, контакт с ним удалось наладить не сразу. Я ведь всегда была блондинкой с темными бровями, а он видел меня в другом образе – кричал, что, мол, брови должны быть светлее и тоньше".

"Он буквально довел меня до слез, доказывая свою правоту. Но я не уступила. И в результате получилась шикарная фотосессия и видео на мою первую песню "Кино", – продолжает Алена.

"Спустя какое-то время нам удалось найти общий язык и мы сотрудничали с Сашей много лет, – продолжает Алена. – Очень жаль, что он ушел так рано и нелепо. Но его история станет для многих любителей экспериментов в постели горьким уроком и предупреждением".

Напомним, 54-летний Шевчук накануне смерти, как выяснили журналисты, был дома с двумя парнями. Они-то и позвонили подруге несчастного, сообщив, что тот чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила, что у стилиста открылось анальное кровотечение, и вызвала скорую помощь.

Врачи констатировали у Александра некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось – причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции,