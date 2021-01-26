Бесстыдная Собчак вывалила пятую точку на всеобщее обозрение

Ксения Собчак вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. В личном блоге журналистка поделилась новым снимком с пляжа, однако поклонники не оценили.

На снимке артистка предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом. Знаменитость сидит на пляже спиной к камере. Она слегка выгнула поясницу и подтянула плавки выше, оголив упругие ягодицы.

"Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади.... С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила Ксения Собчак.

Впрочем, подписчики не оценили откровенное фото на фоне морского пейзажа. Особенно поклонники остались недовольны "деревенским" загаром дивы. Многие отметили, что ей стоит срочно выровнять цвет кожи и избавиться от белых полосок от другого купальника. Также провокационный снимок Ксении Собчак сравнили с фотографиями Анастасии Волочковой.

"Шпагат будет?", "Может с Волочковой подружитесь?", "И она баллотировалась в президенты", "Русские женщины такие русские, несмотря на высшее образование", "Ассоль в леопарде – это мощно!", "Это было лишнее", "Отличные булки Ксения Анатольевна", "Волочкова отдыхает нервно в сторонке", "Вы прям под бузову, с яблочко сердечком", "Куда ни глянь – везде жопа", "Я прошу без купальника", "Что красивого?! На всю страну зад свой показывать?!? Вы считаете, это красиво!? Не знаю как совести, но стыда точно нет, ваш ребенок тоже смотрит, и любуется вашим задом, просто кошмар, Ксения Анатольевна!" – написали в комментариях.