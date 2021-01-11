"Стало хуже": Лорак продемонстрировала пышные формы

Ани Лорак активно ведет свой "Инстаграм". Артистка делится с поклонниками радостными моментами своей жизни, переживаниями и новостями. На этот раз пользователей впечатлил неожиданный образ исполнительницы.

Звезда опубликовала достаточно откровенные фото, на которых предстала перед поклонниками в блестящем костюме с разрезом на талии и выразительным декольте. Для того, чтобы дополнить образ, Лорак нарастили волосы и сделали элегантный макияж в теплых коричневых оттенках. Стилисты также добавили небольшие серебряные украшения.

Некоторые посчитали, что Ани Лорак не идет костюм: "Дурацкий образ, который добавляет возраст. Не ваше", "Смена имиджа на пользу не пошла. Стало хуже", "И стали они все на одно лицо. Без подписи скоро и не различим", "С короткими волосами лучше", – писали они.

Однако большинство ценителей красоты артистки в очередной раз восхитились ее прекрасной формой. "Дива", "Законно выглядеть так шикарно?", "Любимая куколка! Роскошная! Невероятно люблю и горжусь тобой", "Высокое напряжение! Эта роскошная девушка незаконно красива! Исключительная!", "Как сохранить такое тело?" – вздыхали обожатели.

Напомним, пару месяцев назад самые внимательные поклонники заметили новое кольцо на безымянном пальце правой руки звезды. Тогда артистка выложила видео, где позирует на лестнице. В глаза многим бросился внушительный камень, который привел всех в восторг.

Подписчики тут же предположили, что Ани Лорак тайно вышла замуж. Ранее она говорила, что о браке речи не идет, так как в замужество она больше не верит. Вопросы пользователей так и остались без ответа. Известно, что после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу звезда начала встречаться с продюсером Black Star Егором Глебом.