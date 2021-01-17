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Страшная сила: Бузова с

Страшная сила: Бузова с "гнездом", седовласая Лорак и другие пугающие преображения звезд

Виктория Боня. Фото: www.instagram.com/victoriabonya
Девушки и женщины из мира шоу-бизнеса уделяют внешности особенное внимание. Их стремление к красоте порой приводит к неожиданным экспериментам с волосами. Недавно Ольга Бузова, Ани Лорак, Виктория Боня и Наташа Королева обескуражили фанатов новыми образами.
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В конце 2020 года эмоции так захлестнули Наташу Королеву, что она решила воспользоваться неожиданной парикмахерской услугой. Мастер-стилист целых три часа заплетал звезде афрокосы, которые впоследствии шокировали россиян. Многие поклонники решили, что артистка с помощью новой прически избавляется от негативных воспоминаний об измене Тарзана.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Вскоре примеру Наташи Королевой последовала и Ольга Бузова, которая сделала афрокосы перед зимним отдыхом на Мальдивах. По прилету с южного курорта теледива расплела волосы и сняла на камеру результат. Голова поп-дивы напоминала гнездо: короткие волосы с многочисленными завитушками торчали в разные стороны. Ольга Бузова поняла, что прическа в стиле "афро" ей не идет, поэтому вскоре от нее избавилась.

Вокалистка Ани Лорак недавно поделилась селфи с седыми локонами в инстаграм-истории. Она спросила у своих подписчиков, нравится ли им ее обновленный образ. Поклонники незамедлительно сообщили знаменитости, что надо меняться, ведь с выбеленными волосами она выглядит куда старше своих лет.

Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня тоже захотела изменений. С помощью специальных фильтров для фото она перекрасила волосы на своем изображении в разные цвета и попросила фанатов подсказать, какой оттенок прядей ей подходит больше. Снимок теледивы с зелеными волосами вызвал в Сети фурор. Многие даже решили, что изумрудные волосы ей к лицу.

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Автор: 17 января 2021, 00:02 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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