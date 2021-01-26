"Надеюсь, вы так же страдаете": раздобревшая Гузеева плюнула в россиян

Лариса Гузеева в личном блоге поделилась кадрами подготовки к первому рабочему дню после праздников. По словам телеведущей, она страдает из-за набранных килограммов.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта артистка призналась, что отъелась на "новогодних харчах" и теперь еле помещается в привычные наряды. Даже банный халат с трудом сошелся на талии телеведущей.

"Надеюсь, вы так же страдаете, как и я, чтобы мне не было обидно" – заявила Лариса Гузеева подписчикам. Как отметила знаменитость, теперь ей придется снова брать себя в руки и возвращаться в форму. Она предложила поклонникам худеть вместе.

Впрочем, расстройство актрисы можно понять. Напомним, осенью прошлого года она отправилась в специальную детокс-клинику. Благодаря помощи специалистов Лариса Гузеева добилась отличных результатов и была довольна фигурой.

Новогодние праздники артистка провела с семьей и друзьями. Конечно же, знаменитость много и вкусно готовила. Например, недавно в личном блоге актриса поделилась рассказом о пельменях, которые в ее доме ассоциируются с радостью. "В моей семье никогда не лепили пельмени просто потому, что захотелось, должен быть повод: выходной, гости, праздник. Они должны быть одного и того же вкуса, формы и размера", – отметила Лариса Гузеева.