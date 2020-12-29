Новый образ Гузеевой вызвал оторопь

Лариса Гузеева приехала на концерт в кардинально новом обличие. Темное платье в пол, блестки, роскошный жакет с боа. Однако главной изюминкой стала новая прическа ведущей и макияж: она сильно укоротила челку, сделала высокий пучок и подвела глаза.
Коллеги не сразу узнали артистку, но все оценили образ. Оказалось, к изменением Гузеевой приложила руку ее дочь Ольга, которая приехала на концерт вместе с мамой. Платье сшили за четыре дня, чтобы успеть к съемкам.
Гости также отметили образ Жанны Бадоевой, которая прилетела из Италии и выбрала изумрудное платье с волнами для этого вечера. Алла Михеева появилась в платье от отечественного дизайнера Ольги Маляровой. Костюм был очень тяжелым, так как его вручную расшили кристаллами и бисером, поэтому передвигаться звезде помогала ассистентка.
Напомним, недавно неожиданно для всех в программе "Давай поженимся" принял
участие друг Моргенштерна Слава Марлоу. Рэпер помогал коллеге выбрать одну из трёх невест,
которых пытались ему сосватать. Для зрителей и ведущих шоу поведение
восходящей звезды стало неожиданностью: он был скромен, не ругался и вел cебя крайне интеллигентно.
Однако поведение самого Моргенштерна было поистине шокирующим. Нецензурно выражаться ему запретили, но артист прямолинейно общался со всеми присутствующими, не выбирал выражения и издавал странные звуки. Лариса Гузеева даже поспешила высказаться на эту тему.
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