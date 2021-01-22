Не смогли остановиться: замужняя Ковальчук легла в постель с посторонним мужчиной

Юлия Ковальчук активно общается со своими подписчиками в "Инстаграм" и часто публикует откровенные кадры, купаясь во внимании посторонних мужчин. Поклонники часто интересуются, как Алексей Чумаков выносит такие выходки жены? К слову, о личной жизни артист почти никогда не говорит. Пара предпочитает хранить в тайне личную жизнь.
На днях Сеть взорвал новый клип Юлии Ковальчук на песню "Пока". Горячие постельные сцены с участием певицы взбудоражили умы фанатов. На кадрах артистка предстала с молодым мужчиной, она вела себя раскованно и очень искренне.
"Мы пойдем на принцип и в этот раз не сможем остановиться. Не забывай меня пока", – поет раскованная Юлия Ковальчук на кадрах монохромного клипа.
Стоит отметить, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков никогда не проявляют бурные чувства на людях, поэтому что творится в их семье – не известно. Ранее певица признавалась, что как и у любых семей, у них случаются разлады. Но пара старается быстро уладить конфликт и поддержать друг друга.
Артисты часто проводят время на гастролях или мероприятиях по работе, поэтому не успевают надоесть друг другу.
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