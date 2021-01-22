Не смогли остановиться: замужняя Ковальчук легла в постель с посторонним мужчиной

38-летняя певица Юлия Ковальчук и ее 39-летний коллега Алексей Чумаков более десяти лет женаты. Они являются одной из самых гармоничных и стабильных пар отечественного шоу-бизнеса. Однако поклонники замечают, что певица ведет себя с каждым годом все развязнее. И как муж ее терпит?

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