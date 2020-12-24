"Невозможность помочь и бессилие перед ситуацией": Ковальчук вспомнила о больном ребенке

"Кто, не знаю, распускает слухи зря, // Что живу я без печалей и забот, // Что на свете всех удачливее я, // И всегда и во всем мне везет", – пела Алла Пугачева. Певица Юлия Ковальчук с Примадонной солидарна. Мол, "точно так же я под вечер устаю и грущу, и реву иногда".
"У многих, наверное, сложилось впечатление, что я вечно заряженная девчонка, – говорит Юлия. – Я и правда такой себя ощущаю, но некоторые вещи меня выбивают из колеи... Хамство, зависть, озлобленность и невоспитанность окружающих, невозможность помочь и бессилие перед ситуацией. А еще тупость и наглость".
Но если у красавицы-жены Чумакова один секрет, который помогает ей справляться с хандрой. И к ее мнению стоит прислушаться! "Каждый раз, когда накатывает волна грусти, жалости к себе и даже апатии, я моментально вспоминаю про больных деток и взрослых, про калек и пенсионеров, брошенных своими близкими– и понимаю, что все мои недовольства ничтожны по сравнению с реальными проблемами этих людей", – призналась мудрая Юлия.
И тогда все налаживается, жизнь снова прекрасна и удивительна. "Я начинаю снова улыбаться и благодарить Бога за здоровье всех близких и возможность наслаждаться его творениями вокруг", – призналась звезда.
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