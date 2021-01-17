"ДНК-тест не нужен": фанаты шокированы внешностью дочери Николаева

Снимок, появившийся в личном блоге Игоря Николаева, вызвал бурную общественную реакцию. Музыкант показал, как сейчас выглядит его дочурка. Фотография закрыла любые споры о том, на кого похожа маленькая Вероника.

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