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"ДНК-тест не нужен": фанаты шокированы внешностью дочери Николаева

Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Снимок, появившийся в личном блоге Игоря Николаева, вызвал бурную общественную реакцию. Музыкант показал, как сейчас выглядит его дочурка. Фотография закрыла любые споры о том, на кого похожа маленькая Вероника.
прочитано 1695 раз

Оказалось, что девочка абсолютная копия звездного отца. Вьющиеся светлые волосы, серо-зеленые глазки и тонкая улыбка будто скопированы с самого Игоря Николаева. Восторженная публика точно подметила, что певец один из тех счастливчиков, которые не сомневаются в верности своих жен.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

В "Инстаграме" музыканта пишут, что Вероника унаследовала отцовские черты лица. Теперь пользователи надеются, что звездная наследница вырастет такой же талантливой и успешной, как ее родственник.

"Вам ДНК-тест точно не нужен. Дочке только усов ваших не хватает", – шутливо подметили комментаторы.

Стоит отметить, что нашумевший снимок был сделан после возвращения семьи композитора в Майами. Николаев отправился на побережье вместе с супругой и маленькой наследницей. Сейчас звезды пытаются акклиматизироваться и смириться со сменой часовых поясов.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Напомним, что Вероника больше всех членов семейки грезила поездкой в штаты. Дело в том, что девочка очень хотела встретиться со старшей сестрой Юлией. Дети музыканта близко дружат, но не видятся из-за бушующей пандемии коронавируса. Пока границы были закрыты, девочки общались по видеосвязи и посылали друг другу новогодние подарки.

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Автор: 17 января 2021, 04:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николаев с женой в поисках приключений

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Какая же отвратная жирная рожа стала у Николаева! Или старость, или разожрался, или ботокс! Но смотреть на него противно!
Посмотрите лучше на свои рожи! Он не супермодель, а мужчина в возрасте. Написал немало хороших песен, а все остальное никого не касается.
гость
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Наш любимый когда то маэстро превратился в старика ПроскурЯкова. После Королёвой песен НЕТ. Пьёт, толстеет и тащит этот чемодан без ручки - юльку раскорякову. Девочка совсем не интересная, отстаёт в развитии.
Гость
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Как автор песен,Николаев, давно иссяк. Нет таких песен, как " Странник мой" или " Озеро надежды". Последние его потуги несли алкогольный запах " Малиновое вино" и " Выпьем за любовь"- ни о чём. Как певец- никакущий? Блеющих певунов, итак, много развелось за последние годы. Если и мелькал ИгорОк, в последнее время, то в окружении боженьки Аллочки в образе лизуна. Прошло время Николаева, как автора песен и горе- исполнителя. Ну, а Майами и его наследница- это народу, поверьте, не интересно.
Гость
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Какая же отвратная жирная рожа стала у Николаева! Или старость, или разожрался, или ботокс! Но смотреть на него противно!
Гость
Ответить
Что то все не так.
1

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