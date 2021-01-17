"ДНК-тест не нужен": фанаты шокированы внешностью дочери Николаева

Оказалось, что девочка абсолютная копия звездного отца. Вьющиеся светлые волосы, серо-зеленые глазки и тонкая улыбка будто скопированы с самого Игоря Николаева. Восторженная публика точно подметила, что певец один из тех счастливчиков, которые не сомневаются в верности своих жен.
В "Инстаграме" музыканта пишут, что Вероника унаследовала отцовские черты лица. Теперь пользователи надеются, что звездная наследница вырастет такой же талантливой и успешной, как ее родственник.
"Вам ДНК-тест точно не нужен. Дочке только усов ваших не хватает", – шутливо подметили комментаторы.
Стоит отметить, что нашумевший снимок был сделан после возвращения семьи композитора в Майами. Николаев отправился на побережье вместе с супругой и маленькой наследницей. Сейчас звезды пытаются акклиматизироваться и смириться со сменой часовых поясов.
Напомним, что Вероника больше всех членов семейки грезила поездкой в штаты. Дело в том, что девочка очень хотела встретиться со старшей сестрой Юлией. Дети музыканта близко дружат, но не видятся из-за бушующей пандемии коронавируса. Пока границы были закрыты, девочки общались по видеосвязи и посылали друг другу новогодние подарки.
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