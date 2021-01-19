Николаев впервые ответил на самый важный вопрос о своих усах

Во время интервью Валерия и Игорь Николаев поговорили об образе, который музыкант не меняет на протяжении всей жизни. С юности автор хита "Выпьем за любовь" носит длинные волосы и усы. Поклонники часто задаются вопросом, почему артист, в отличие от своих коллег, никогда не экспериментировал с внешностью.
Николаев признался, что в молодости хотел выглядеть, как его любимые музыканты, а после стал следовать моде прошлых лет. Игорь Юрьевич вспомнил о Владимире Мулявине из ансамбля "Песняры", который тоже носил усы. Также артист привел в пример Михаила Боярского и Александра Розенбаума.
Кроме того, Николаев рассказал Валерии, что избавлялся от густой растительности на лице лишь однажды. Его заставили побриться перед принятием присяги. Тогда у 24-летнего музыканта были "моржовые" усы.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Орбакайте поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Певица не только выразила пожелание музыканту, который подарил ей несколько хитов, но и сообщила о связи с ним.
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