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"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. Но до сих пор ее имя продолжает мелькать в скандальной хронике. Вначале все обсуждали обстоятельства странной и внезапной смерти. А теперь говорят о судьбе праха.
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14 февраля, по истечении полугода, дети и мать покойной артистки вступят в наследство. Вместе с тем появятся и новые проблемы. Одна из них касается судьбы праха Легкоступовой.

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После прощания в траурном зале Троекуровского некрополя тело артистки было кремировано. Родные долго не забирали урну с прахом, потом же поделили его на две части. Адвокат семьи Сергей Жорин тогда пояснял, что одну часть решено развеять прах над Черным морем, как якобы хотела сама певица, а вторую родные решили предать земле на Троекуровском кладбище.

Спустя несколько месяцев судьба первой половины пепла, наконец, решилась. Об этом сообщила дочь звезда Анэтта Бриль. "Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка", – рассказала Бриль.

Но теперь возникли вопросы, насколько законно это было сделано. "Официального разрешения на развеивание праха в России нет, – пояснил "Дни.ру" юрист. – Хотя существует ограничение на выдачу урн после кремации: родственники обязаны предоставить документы на кладбищенский участок или нишу колумбария, где будет захоронен прах. Если Легкоступова, действительно, хотела, чтобы ее прах был развеян, то этот факт должен быть зафиксирован в нотариально заверенном завещании или подтвержден несколькими свидетелями. В противном случае действия родственников могут быть квалифицированы как нарушение ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". За это грозит штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев".

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И вот тут возникает коллизия – супруг артистки Юрий Фирсов говорит, что она мечтала об Испании после смерти, а ее прах оказался в Крыму...

"Если же эти деяния совершенны группой лицо по предварительному сговору, как в случае с родственниками Легкоступовой, то им может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет", – пояснил юрист.

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Автор: 22 января 2021, 13:38
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
господи какой бред
какое государству собачье дело что будет с прахом, как хотела так и сделали, никого это не должно касаться - полицейское государство
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