"Ни чести, ни совести, ни стыда": На Волочкову вылили ушат помоев за гору хлама в квартире

Светская львица решила поблагодарить друзей за проявленное внимание, но вместо этого получила от подписчиков инстаграм-канала тонну негатива. Анастасия Волочкова столкнулась с яростными злопыхателями.

20 января звездной блондинке исполнилось 45 лет. Это торжественное событие она отметила в дружной и веселой компании. На празднике артистка получила не только пристальное внимание гостей, но и различные подарки от них. Спустя несколько дней после вечеринки, Анастасия Волочкова решила выразить признательность тем, кто приподнес ей приятные презенты. Для этого балерина разместила в инстаграм-канале свое фото на в окружении подаренных коробок и пакетов, а в описании к снимку поблагодарила друзей.

У звезды немало недоброжелателей, которые пишут в отзывах к ее фотографиям оскорбительные слова. Периодически знаменитость закрывает возможность комментрирования постов в инстаграм-канале к своим публикациям, но в этот раз она решила дать россиянам возможность выразить свое мнение.

"Хлам какой-то развалила...одни пакеты кругом. И ненужное барахло.", Волочкова просто поражает, с каким постоянством мечет свои посты! Все способы хороши, чтобы удержаться на плаву и о тебе не забыли! И ведь получается, когда нет ни чести, ни совести, ни стыда за свою халтуру и образ жизни.", "Эх, Настя, Настя, чем больше хвастаешься и пыжишься в инсте, убеждая всех в своей успешности, тем все больше опускаешься на дно", – написали пользователи Сети. Анастасия Волочкова не удостоила злопыхателей вниманием и не стала отвечать на провокационные выражения.