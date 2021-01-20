"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Сегодня самая популярная балерина нашей страны отмечает свой 45-ый день рождения. Королева шпагата ответила на самые провокационные вопросы журналистов и, в очередной раз, взбудоражила сердца пользователей.



Анастасия Волочкова рассказала, что 45 лет для нее – новый этап. "И ощущение радости от того, что главная цель в жизни, которая была у меня с пяти лет, стать балериной, – реализована. Есть понимание, что я много всего уже осуществила, попробовала. Но, конечно, самая главная моя роль – роль матери", – поделилась артистка.

Также она отметила, что никогда не сядет за один стол с бывшим мужем, охарактеризовав его крайне интересным способом. "С альфонсом, аферистом и мошенником – бывшим мужем, отцом моего ребенка, Игорем Вдовиным. Обокравшим и обобравшим меня, забравшим все деньги, на которые он сейчас и живет", – резко высказалась дива.

Она отметила, что всегда выступает за длительные отношения любого характера, так как считает себя крайне верным и преданным человеком. Однако подчеркнула, что никогда не простит мужчине вранья и лицемерия.

Звезда поделилась и интимными подробностями. Она сообщила, что самый запоминающийся секс однажды случился у нее в самолете. "В частном самолете с любимым человеком, с которым мы прожили 3,5 года. Это было незабываемо", – вспомнила балерина. Анастасия Волочкова уверена: будущий муж должен стать опорой для нее, он должен быть сильнее по духу. "Это однозначно человек влиятельный, состоятельный, благородный. И он будет самым счастливым мужчиной на земле. Потому что я умею делать мужчин счастливыми", – подчеркнула дива.

Вопреки всем ожиданиям, Анастасия сказала, что так и не встретила идеального мужчину. Известно, что сейчас балерина состоит в отношениях и тщательно скрывает личность возлюбленного от поклонников. Многие были уверены, что именно он – тот самый, но, видимо, пользователей ждет разочарование. "Пока мы не встретились. Но все впереди – он точно существует на этой планете", – рассказала она. Также Волочкова сообщила, что через пять лет хочет обрести "простое человеческое счастье" с любимым мужчиной.