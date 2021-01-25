Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее

Вообще-то по метрике родилась Оля 20 января. Но поскольку 35-летие случается раз в жизни, то его празднование растянулось почти на неделю. Вначале она собрала подружек в любимом еще со времен брака плавучем ресторане "Чайка". А потом пригласила коллег, друзей и родственников в банкетный зал на другом конце Москвы.
Килограммами черной икры, запотевшими бутылками шампанского "Вдова Клико", водкой от Лепса, копченым угрем и клубникой встречала гостей хозяйка вечера.
Но что дорогие яства, когда перед глазами плыли булки самой Бузовой – Оля стояла буквально без трусов. Сквозь откровенную сеточку платья можно было рассмотреть все самое вкусное, сладкое и теплое.
"Мне хотелось показать, что в любом возрасте можно быть сексуальной, свободной, желанной", – пояснила Ольга и стала крутиться, демонстрируя себя во всей красе.
Даже певица Слава с дочерью, обычно славящиеся эпатажными народами, на фоне Бузовой казались монашками. В подарок юбилярше они принесли серьги и майки с надписью "Твоя Слава", которые продают на своих концертах. В самом деле, куда их сейчас, когда почти год нет сольников, девать!
Вообще же, судя по пакетам, сверткам и корзинам, московские бредовые магазины сегодня имели неплохую выручку. Jimmi Choo, ЦУМ, Hermes, Philipp Plein – Оля Бузова будет теперь весь день распаковывать эти презенты.
Но это завтра. А сегодня все распаковывали и отправляли в рот большие карамельный сердца с портретом юбилярши. Даже следящая за фигурой Анастасия Стоцкая лизнула Ольгу Бузову. На палочке, конечно!..
Вообще же поздравить звезду "Дома-2" собрался весь свет – Гарик Мартиросян, Ольга Орловская, Ксения Бородина с супругом, братья-иллюзионисты Сафроновы. Для многих этот праздник стал первым послекарантиным выходом в свет. "Пир во время чумы", – хохотнул кто-то. Чума во время пира!
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