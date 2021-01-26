Манекены для связывания и "комната боли": подробности развлечений голливудского актера

Некоторое время назад в прессу просочилась личная переписка интимного характера голливудского актера Арми Хаммера. Девушка, которая встречалась с актером несколько месяцев в конце прошлого года, раскрыла подробности их шокирующих сексуальных отношений.

22-летняя Пейдж Лоренц дала интервью, в котором рассказала о странных предпочтениях голливудской звезды. Как оказалось, в подвале семейного дома хранились специальные манекены, на которых артист практиковал связывание по технике шибари. Как отметила девушка, эта информация ее поначалу испугала.

Лоренц назвала своего бывшего бойфренда милым, но склонным к манипуляциям. По ее словам, мужчине определенно нравилось, что она младше него. Актер часто просил девушку ходить по дому в белье и связывал ее. При этом, по словам Пейдж, за все время отношений у пары не было классического секса, так как звезда слишком любила ролевые игры. Как отметила бывшая возлюбленная Арми Хаммера, он часто кусал ее, причем иногда даже оставались повреждения.

Лоренс заявила, что решила рассказать подробности о своих отношениях с голливудским актером, так как опасается, что он может причинить вред другим женщинам. "Я думаю, что опасные мужчины иногда используют это как предлог, чтобы оскорблять женщин и причинять им боль ради собственного сексуального удовольствия", – считает девушка.

Бывшая возлюбленная отметила, что Арми Хаммер увлекался запрещенными веществами, особенно ему нравились галлюциногены. Как оказалось, актер склонял к употреблению и Пейдж Лоуренс.

По словам девушки, артист признавался ей, что хотел бы иметь специальную игровую секс-комнату, как у Кристиана Грея в "Пятидесяти оттенках серого" (так называемую "комнату боли"). Впрочем, кажется, Арми Хаммер справлялся и без специального помещения. Пейдж Лоуренс заявила, что актер обожал игры с ножом и во время одной из таких забав воткнул острие в ее тело.

"В ту ночь он решил, что хочет заклеймить меня как свою собственность и вырезать свое имя на моем теле", – рассказала девушка.