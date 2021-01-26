Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
26 января
Лента новостей
04:27
Манекены для связывания и "комната боли": подробности развлечений голливудского актера
02:36
Должна держать язык за зубами: Арзамасову предостерегли от проблем
00:03
Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
23:42
Сериалы от Netflix: что смотреть с детьми
21:57
Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность
21:46
Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады "Я – профессионал"
21:43
Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
21:25
Житель Севастополя выиграл в лотерею миллион рублей
21:11
В Сочи из-за сбоя на канатной дороге эвакуировали более сотни туристов
21:05
Какое наследство получит Панин после смерти матери
20:53
В Тверской области обрушилось здание
20:13
Соболев рассказал о страхах Шаляпина перед смертью: На него давили
19:55
"Сидит пьяная компания и лежит мертвая": страшная судьба дочери звезды фильма "Девчата"
19:50
В Уфе на заводе после взрыва загорелись резервуары с синтетическим спиртом
19:48
Отвергнутого Ефремовым адвоката вызвали на допрос из-за лжесвидетелей
19:18
В Баку произошел взрыв в жилом доме
19:09
"Увольте стилиста": сменившую имидж Барановскую приняли за Бабкину
18:36
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" ответил на обвинения в педофилии
18:34
"Я на дне": почему Собчак отказалась от алкоголя
18:28
"Начинаем работать!": беспощадный директор переломанной Кудрявцевой погнал ее к станку
18:12
Напавший на русских граждан в Стамбуле с ножом оказался рецидивистом с нестабильной психикой
18:07
Володин призвал верить Путину, а не фейкам
18:03
"Мы и не расставались": экс-жена рассказала о регулярных встречах с несвободным Половцевым
18:01
Эксперт Корнеенко заявил о влиянии санкций на Белоруссию: Экономика приближается к тупику
18:00
Харламов раздавлен внезапной смертью Шаляпина
17:43
"Настенька, держись!": в семье Каменских случилось горе
17:41
Льготная ипотека помогла москвичам улучшить жилищные условия
17:21
Володин осудил вовлечение детей в незаконные митинги
17:17
Можно ли ходить на похороны умершего от коронавируса
17:13
Денис Клявер: чем живут и занимаются дети экс-солиста группы "Чай вдвоем"
17:08
Политолог Родионов об отношениях Зеленского и Байдена: Президенту Украины не стоит обольщаться
17:00
"Ближе, чем кажутся": возлюбленная Шепелева сделала признание в важный день
16:55
В Стамбуле вооруженный мужчина ранил ножом граждан России
16:38
Московских строителей привьют от коронавируса на рабочем месте
16:26
Стало известно о состоянии тяжелобольной звезды сериалов "Дочь посла" и "Черная любовь"
16:23
"Менопауза": врач объяснил ломкость костей 49-летней Кудрявцевой
16:18
Асмус о новой свадьбе после развода с Харламовым: Мне будет 38
16:12
Жительница Люберец убила мужа ножом в ходе ссоры
15:59
Милонов: Запад хочет повторить в России сценарий с Тихановской
15:54
Может быть замешан любовник: вскрылись новые детали смерти стилиста Пугачевой
15:50
Звезда "Шерлока" бросила известного актера: Больше нет в моем доме
15:39
В Орехово-Зуево три человека погибли в результате аварии
15:29
"Запихните его обратно!": адвокат схватился за волосы после скандала с рождением сына покойной Началовой
15:22
Путин высказался о незаконных акциях в России: Это уже приводило к раскачке общества
15:14
"Она была в крови": Шифрин рассказал о потере ребенка
15:09
Собчак в ужасе от сходства с собственной матерью: Прорастает во мне
15:03
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
14:53
Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве
14:53
"Услышали очень громкий женский крик": всплыли странные подробности смерти Шаляпина
14:42
"Как все-таки здорово": оставившему возлюбленную Петрову устроили праздник
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Путин там ничего не делает": Песков ответил на вопрос о "дворце" президента в Геленджике
"Зачем она это сделала?": Пугачева удалила Киркорова из соцсетей
Какой ужас: врачи спасают экстренно госпитализированного любовника Бузовой
Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает
"Уже три года": вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
Шоу-бизнес
Манекены для связывания и

Манекены для связывания и "комната боли": подробности развлечений голливудского актера

Арми Хаммер. Фото: Matt Petit/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Некоторое время назад в прессу просочилась личная переписка интимного характера голливудского актера Арми Хаммера. Девушка, которая встречалась с актером несколько месяцев в конце прошлого года, раскрыла подробности их шокирующих сексуальных отношений.
прочитано 429 раз

22-летняя Пейдж Лоренц дала интервью, в котором рассказала о странных предпочтениях голливудской звезды. Как оказалось, в подвале семейного дома хранились специальные манекены, на которых артист практиковал связывание по технике шибари. Как отметила девушка, эта информация ее поначалу испугала.

ПО ТЕМЕ

Съесть человека и выпить кровь: голливудского актера заподозрили в каннибализме

Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Лоренц назвала своего бывшего бойфренда милым, но склонным к манипуляциям. По ее словам, мужчине определенно нравилось, что она младше него. Актер часто просил девушку ходить по дому в белье и связывал ее. При этом, по словам Пейдж, за все время отношений у пары не было классического секса, так как звезда слишком любила ролевые игры. Как отметила бывшая возлюбленная Арми Хаммера, он часто кусал ее, причем иногда даже оставались повреждения.

Лоренс заявила, что решила рассказать подробности о своих отношениях с голливудским актером, так как опасается, что он может причинить вред другим женщинам. "Я думаю, что опасные мужчины иногда используют это как предлог, чтобы оскорблять женщин и причинять им боль ради собственного сексуального удовольствия", – считает девушка.

Бывшая возлюбленная отметила, что Арми Хаммер увлекался запрещенными веществами, особенно ему нравились галлюциногены. Как оказалось, актер склонял к употреблению и Пейдж Лоуренс.

По словам девушки, артист признавался ей, что хотел бы иметь специальную игровую секс-комнату, как у Кристиана Грея в "Пятидесяти оттенках серого" (так называемую "комнату боли"). Впрочем, кажется, Арми Хаммер справлялся и без специального помещения. Пейдж Лоуренс заявила, что актер обожал игры с ножом и во время одной из таких забав воткнул острие в ее тело.

"В ту ночь он решил, что хочет заклеймить меня как свою собственность и вырезать свое имя на моем теле", – рассказала девушка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 26 января 2021, 04:27 Источник: Spletnik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность
Эксперт Корнеенко заявил о влиянии санкций на Белоруссию: Экономика приближается к тупику
Политолог Родионов об отношениях Зеленского и Байдена: Президенту Украины не стоит обольщаться
Милонов: Запад хочет повторить в России сценарий с Тихановской

Шоу-бизнес

Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
Какое наследство получит Панин после смерти матери
Соболев рассказал о страхах Шаляпина перед смертью: На него давили
"Сидит пьяная компания и лежит мертвая": страшная судьба дочери звезды фильма "Девчата"

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Никто не обрадовался": внучка Немоляевой пошла против воли родни

Девушку все отговаривали от этого шага
Шоу-бизнес

"В эту тайну нам лезть не надо!": церковь предупредила о страшных последствиях для сына мертвой Началовой

Расплата может быть страшной
Шоу-бизнес

"Мне жалко ваших детей": разъяренная Сысоева набросилась на незнакомку

Артистку раскритиковали за чрезмерную худобу
Политика

Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

Демонстранты пока набираются сил

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+