Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака

Звезда Арми Хаммер заявил о разводе со своей женой. Отмечается, что актера и его возлюбленную связывают десять лет брака.
О разводе Хаммер написал лично в своем "Инстаграме". Артист отметитл, что он и его уже бывшая избранница сохранят теплые отношения. Хаммер призвал поклонников с уважением отнестись к изменениям в его личной жизни.
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