Съесть человека и выпить кровь: голливудского актера заподозрили в каннибализме

Поводом для разгоревшегося скандала стала переписка в "Твиттере", в которой голливудский актер русского происхождения Арми Хаммер якобы высказывает желание съесть, выпить кровь и подержать в руках сердце своего собеседника. В Сети появились скриншоты переписки с некой женщиной, которой и было адресовано предложение, пишет Daily Mail.
Также в сообщениях актер якобы писал, что он "на 100% каннибал". Подлинные это были сообщения или нет, не известно.
Пользователи Сети заподозрили актера в каннибализме. На эту тему в интернете развернулась обширная дискуссия.
Отметим, что Арми Хаммер стал популярен после съемок в картинах "Назови меня своим именем", "Смерть на Ниле" и "Агенты А. Н. К. Л.".
Прошлым летом Арми Хаммер угодил в скандал из-за секс-переписки, которую также опубликовали в Сети. Актер переписывался в "Инстаграм" с россиянкой под ником Dominastya. Предположительно, в переписке актер и девушка обсуждали технику шибари – японское искусство связывания веревками. Также Арми постоянно лайкал посты с БДСМ-тематикой.
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