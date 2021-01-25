Отвергнутого Ефремовым адвоката вызвали на допрос из-за лжесвидетелей

В ноябре прошлого года были возбуждены уголовные дела по 307-ой статье УК РФ "Заведомо ложные показания". К ответственности могут быть привлечены свидетели, которых пригласил адвокат Эльман Пашаев в суд. Тогда эти люди утверждали, что Михаил Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля.
В понедельник, 25 января, стало известно, что Пашаева вызвали на допрос как свидетеля. Его будут ждать в полиции во вторник к 10 часам. Юрист сообщил журналистам, что считает данное действие незаконным. Несмотря на это, он все-таки планирует появиться в кабинете следователя.
Ранее Пашаев заявлял, что предупреждал свидетелей о наказании, которое они могут понести за дачу ложных показаний. Также юрист отмечал, что не поддерживает связь с этими людьми после судебного процесса.
Напомним, осенью Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, вынесли приговор. Было доказано, что по вине актера погиб курьер из Рязани Сергей Захаров, поэтому его осудили на семь с половиной лет. В настоящий момент 57-летний артист находится в исправительной колонии в Белгородской области.
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