"Менопауза": врач объяснил ломкость костей 49-летней Кудрявцевой

ЧП произошло, когда Лера Кудрявцева была дома с дочкой. Муж был на работе. Ведущая полезла по выдвижной лестнице на чердак, неловко оступилась и полетела вниз. По словам звезды, падение показалось ей вечностью, она летела ногами вперед и упала с грохотом прямо на руку своей маленькой дочки. К счастью, малышка отделалась испугом, но довольно серьезным.
Целый час Лера лежала на полу рядом с плачущей девочкой и не могла пошевелиться от адской боли. "Не могла даже дышать", – с ужасом вспоминает Кудрявцева. В какой-то момент Лера подумала, что это конец. Врачей вызвал муж, который вернулся с работы и увидел ужасающую картину.
Сейчас Лера Кудрявцева передвигается с помощью трости. Она еле встает и доходит только до туалета. Врач травматолог-ортопед в разговоре с "Дни.ру" рассказал, чем опасен такой перелом.
"Переломы крестца бывают разные – вертикальные, горизонтальные, требующие оперативного лечения, не требующие оперативного лечения. Если легкий перелом, то достаточно специальный пояс на таз надеть. Перелом без смещения срастется за четыре-пять недель. Поначалу нужен покой, потом в специальном поясе можно ходить. Ей 49 лет. Это возраст менопаузы. Но это еще рано для ломкости костей. Просто это неудачное стечение обстоятельств. Упасть можно по разному", – рассказал в беседе с "Дни.ру" директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Лере Кудрявцевой помогает с ребенком в трудную минуту ее сестра. Она иногда навещает больную.
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