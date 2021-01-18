Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии

Первый канал не мог пройти мимо юбилея одной из самых любимых россиянами исполнительницы. Здесь сняли многосерийный биографический фильм о Юлии Началовой, который, как ожидается, станет главным телесобытием года. А представят его в программе "Док-ток". Ради этого даже поменяли привычную эфирную сетку – три дня подряд прежде ни одна тема не обсуждалась!
Нас ждет подлинная история певицы, основанная на рассказе ее близких. На протяжении трех дней 25, 26, 27 января, в программе, которую ведет Ксения Собчак, о Юле будут рассказывать ее родители, единственная дочь, и конечно, любимая "сестричка" – пресс-секретарь Анна Исаева
Эту грандиозную работу планировали показать еще в марте прошлого года, к первой годовщине со дня смерти певицы, но не успели из-за локдауна. Фанаты надеются, что сейчас никакого форсмажора не случится и к 40-летию певицы долгожданный фильм выйдет в свет.
Напомним, скоропостижная смерть Юлии Началовой 16 марта 2019 года потрясла страну. А после похорон артистки поклонники требовали посмертно присвоить ей звание Заслуженной артистки страны, увековечить ее память в топонимике города – назвать именем певицы улицу, музыкальную школу или реабилитационный центр, освятить в ее честь храм.
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