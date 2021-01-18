Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Наверняка в прежнее время портрет звезды украшал бы все обложки журналов, а ее концерт показали бы в прайм-тайме федерального канала. Но уже почти два года певицы с нами нет.

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