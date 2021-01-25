Вайкуле сообщила о смерти близкого к Пугачевой человека

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", – подписала артистка кадр с давним другом в своем инстаграм-аккаунте. В комментариях Вайкуле добавила, что стилиста больше нет.
На снимке они широко улыбаются в камеру. Причина смерти Шевчука пока не называется. Однако еще осенью 2020 года имиджмейкер признавался, что перенес тяжелую болезнь. "Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет...", – делился стилист.
При этом он отмечал, что его удивляет отношение окружающих, которые перестают общаться с зараженными, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей. "Люди, очнитесь, помогите и поддержите, ведь на их месте можете оказаться вы", – говорил Александр Шевчук.
Известно, что эксперт моды сотрудничал со многими знаменитостями, такими как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и многие другие. Он также работал с рядом популярных телешоу: "Ледниковый период", "Фабрика звезд", "Две звезды", "Фактор А" и другими.
Россияне были шокированы печальной новостью. Они поспешили выразить слова скорби в связи с потерей талантливого человека и близкого друга многих звезд. "Соболезную семье и близким…", "Светлая память", – пишут пользователи Сети.
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