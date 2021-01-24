"Зачем она это сделала?": Пугачева удалила Киркорова из соцсетей

Алла Пугачева отписалась от бывшего мужа. Поклонники ломают голову: что же произошло между Примадонной и Филиппом Киркоровым?

Певица окончательно разорвала связи с экс-супругом. Это выяснила Ксения Собчак, которая изучила подписки Аллы Пугачевой. Этот факт очень удивил телеведущую, ведь звезда всегда дружила с артистом.

Недавняя размолвка знаменитостей казалась временной. Но не тут-то было. Сам Филипп Киркоров давно жаловался на сложные взаимоотношения с Примадонной. Алла Пугачева и Максим Галкин даже не пришли на празднование дня рождения дочери певца, Аллы-Виктории в начале декабря. Хотя раньше были частыми гостями в доме короля отечественной эстрады.

Пользователи Сети недоумевают, почему Алла Пугачева отвернулась от бывшего супруга. "У них конфликт? Зачем она это сделала?", "Вчера муж и жена, а уже сегодня – чужие люди", – пишут россияне.

Напомним, Филипп Киркоров проболтался о размолвке с артисткой еще осенью прошлого года. Король поп-сцены признался, что его дружба с Примадонной стоит на паузе: они совсем перестали поддерживать контакт. Однако певец не сообщил, по какой причине случилась размолвка.

Кроме того, исполнитель до сих пор корит себя за развод с Аллой Пугачевой. По словам артиста, он слишком мало времени уделял своей бывшей жене.

