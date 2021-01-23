Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Суббота
23 января
Лента новостей
18:04
Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел
17:54
Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена
17:50
Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой
17:47
"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор
17:23
Пышные формы Кристины Асмус возбудили россиян
17:22
Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве
16:57
Голикова назвала приоритетную версию происхождения коронавируса
16:53
Участники незаконного митинга в Москве пытаются провоцировать полицию
16:18
В СПЧ отметили корректное поведение полиции на акции в Москве
16:00
Умер легендарный журналист Ларри Кинг
15:59
Скончался президент Московского зоопарка
15:41
Организаторы митингов используют детей как живой щит – политолог Гусев
15:10
Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов
15:07
"Я – экстремальная мамаша": затравленная из-за сына Тодоренко сделала заявление
15:03
"Кидали кирпичами и гвоздями": Вдова Караченцова терпела унижения ради семьи
14:38
Эксперты о незаконных митингах: Не тот масштаб, на который рассчитывали организаторы
14:38
Появились кадры обнаженной Полины Гагариной
14:30
Павел Деревянко похвастался молодой пассией
14:15
Пикантные фото Штурм в постели всполошили народ
13:59
"Так действовали фашисты": общественник возмутилась вовлечением детей в незаконные акции
13:41
"Пыль в глаза пускает": на Решетову набросились с обвинениями в день рождения
13:20
"Уважающий себя мужчина не вернется": Боня отчитала Бузову за скандальное расставание с Давой
13:10
"Придется отпаивать": Цискаридзе ошарашен происходящим в балете
13:07
"Не за горами нервный срыв": Кожевникова взвыла из-за насущных проблем
12:59
Организаторы незаконных акций вовлекают детей в столкновения с полицией
12:50
При Байдене во внешней политике США сохранится курс администрации Трампа – журналистка Кимберли
12:26
"Конец трамплина": Брежнева рассекретила причину ухода из "Виа Гры"
12:25
Бузова кусает локти: всплыли сенсационные данные о новой возлюбленной Давы
12:18
"Что на голове?": внешний вид Пугачевой вызвал оторопь
11:53
В сопровождении женатых мужчин: раскрыто имя тайного ухажера Гагариной
11:39
"Пиар в виде мордобития": Сябитова разгромила Бузову и Манукяна
11:31
Травмированный Кончаловский появился перед публикой
11:07
От Альцгеймера до алкоголизма: названы причины госпитализации Алибасова
10:52
Фото утонувшей могилы Грачевского вызвало шок
10:41
"Это личное дело Ольги": Манукян пустил на самотек скандал с Бузовой
10:21
Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко
08:00
"Я всегда сбегаю": Ярмольник сделал признание о собственном дне рождения
05:58
"Этого не стоило делать": Тарасов прокомментировал расставание Бузовой с возлюбленным
03:01
Оплеванная Королева влезла в грязный скандал с Пугачевой
01:50
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 января 2021 года
23:30
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
22:01
"Он их скрывал": стало известно о тайных внебрачных детях плодовитого Грачевского
21:48
"Когда успела?": россияне не узнали вымахавшую дочь Волочковой
21:36
Угонщики вернули больной старушке машину
21:06
"Оленьку заставили вываливать грязь": заявившую о ссоре с любовником Бузову разоблачили
20:49
Билл Гейтс сделал прививку от ковида
20:39
Белоруссию оставили без очередного чемпионата мира
20:30
"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова
20:26
"Беременна?": Разведенная Асмус показала округлившийся животик
19:47
"Делай себе "уи-и-и" сколько угодно": Дакота съязвила над мужем Бородиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень хороший партнер": Цымбалюк-Романовская раскрыла всю правду о романе с Шаляпиным
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов
"Ничего плохого Украине не сделал": Киркоров шокирован предательством Зеленского
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии
Шоу-бизнес
Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел

Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел

Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Розенбаум рассказал о конфликте с Михаилом Шуфутинским. Певец заимствовал у знаменитого барда произведения, которые включил в свой репертуар. На этой почве возникли разногласия.
прочитано 561 раз

Александр Розенбаум – один из самых миролюбивых людей среди представителей отечественного шоу-бизнеса. При этом даже у него случаются конфликты с коллегами по цеху.

ПО ТЕМЕ

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия

Сменила фамилию: жена известного бизнесмена оказалась дочерью Розенбаума

 Михаил Захарович Шуфутинский

Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор

Певец поведал о неприятной ситуации, которая произошла после того, как его песни включил в свой репертуар Михаил Шуфутинский. Сначала тот факт, что его композиции пользуются спросом у признанных авторов, очень радовал Розенбаума. "Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел", – цитирует исполнителя телеканал "Звезда".

Позже произошло то, что огорчило знаменитого музыканта. Дело в том, что люди стали думать, будто Розенбаум исполняет композиции Шуфутинского, а не наоборот.

Ситуацию усложнял тот факт, что Михаил Захарович взял песни без разрешения. С правовой точки зрения это можно было бы признать нарушением авторского права. Эти обстоятельства в определенный момент испортили отношения двух исполнителей – какое-то время они не общались.

К счастью, время расставило все на свои места. Сейчас артисты не только поддерживают приятельские отношения, но и планируют сделать совместную программу. Розенбаум признал, что Шуфутинский сделал его композиции более популярными. Эти песни прославили обоих исполнителей, поэтому нет ни одной причины, по которой они могут исполнять полюбившиеся всем песни вдвоем на одной сцене.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 23 января 2021, 18:04 Источник: Телеканал "Звезда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
В те времена,когда Шуфутинский пел песни Розенбаумана-никто серьезноне относился к авторским правам.не получал деньги за исполнение твоих песен и поэтому это произошлоА когда начали платить за исполнение твоих хитов.спрашивать разрегения.можно спеть или нельзя-вот тогда и началосьПотом .Александр же не сразуи начал петь свои хитыВдруг ,по-моему .сначала начал петь свои произведения Николаев-все удивились,потом привыкли и тогда многие певцы,которые только писали песни, тоже запели А Михаил в США сделал эти хиты любимыми.так бы о них узнали более поздно Дай бог им обеим счастья!!!
гость
Ответить
Мдя, слизал.
1

Популярные темы форума

Политика

Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена
При Байдене во внешней политике США сохранится курс администрации Трампа – журналистка Кимберли
Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов

Шоу-бизнес

Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел
Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой
"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор
Пышные формы Кристины Асмус возбудили россиян

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Бузова кусает локти: всплыли сенсационные данные о новой возлюбленной Давы

Потенциальная подруга блогера давным-давно замужем
Шоу-бизнес

Умер легендарный журналист Ларри Кинг

Журналист оставил след в истории
Шоу-бизнес

Фото утонувшей могилы Грачевского вызвало шок

Захоронение выглядит необычно
Шоу-бизнес

"Пиар в виде мордобития": Сябитова разгромила Бузову и Манукяна

Сваха обескуражила заявлением

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+