Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел

Александр Розенбаум рассказал о конфликте с Михаилом Шуфутинским. Певец заимствовал у знаменитого барда произведения, которые включил в свой репертуар. На этой почве возникли разногласия.



Александр Розенбаум – один из самых миролюбивых людей среди представителей отечественного шоу-бизнеса. При этом даже у него случаются конфликты с коллегами по цеху.

Певец поведал о неприятной ситуации, которая произошла после того, как его песни включил в свой репертуар Михаил Шуфутинский. Сначала тот факт, что его композиции пользуются спросом у признанных авторов, очень радовал Розенбаума. "Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел", – цитирует исполнителя телеканал "Звезда".

Позже произошло то, что огорчило знаменитого музыканта. Дело в том, что люди стали думать, будто Розенбаум исполняет композиции Шуфутинского, а не наоборот.

Ситуацию усложнял тот факт, что Михаил Захарович взял песни без разрешения. С правовой точки зрения это можно было бы признать нарушением авторского права. Эти обстоятельства в определенный момент испортили отношения двух исполнителей – какое-то время они не общались.

К счастью, время расставило все на свои места. Сейчас артисты не только поддерживают приятельские отношения, но и планируют сделать совместную программу. Розенбаум признал, что Шуфутинский сделал его композиции более популярными. Эти песни прославили обоих исполнителей, поэтому нет ни одной причины, по которой они могут исполнять полюбившиеся всем песни вдвоем на одной сцене.