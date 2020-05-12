Сменила фамилию: жена известного бизнесмена оказалась дочерью Розенбаума

Александр Розенбаум самоизолировался в съемной московской квартире. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он устраивает онлайн-концерты, отвечает на вопросы многочисленных поклонников. Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у певца судьбой его наследников.

Единственная дочь музыканта – 44-летняя Анна Савшинская – по профессии филолог, переводчик. Она вышла замуж за израильского бизнесмена Тиберио Чаки, владельца знаменитой сети пивных. Четверо их детей – 20-летний Дэвид, 15-летний Александр, шестилетние Андрей и Виктор – долгое время носили фамилию отца, но вдруг все изменилось.

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"Недавно внуки по собственному желанию взяли и присоединили к своей фамилию мою, – рассказал "Дни.ру" Розенбаум. – И теперь у них двойная фамилия".

Что касается дочери, то она принципиально отказалась от громкой фамилии отца, предпочтя жить под девичьей материнской. "Дочь, хотя и не скрывала родства со мной, никогда не пользовалась этим, – пояснил Александр Яковлевич. – Я этого не хотел, не любил, не позволял. К тому же, когда она была маленькой, еврейские фамилии были немодными, поэтому она и стала Савшинской".

Ранее Розенбаум сообщил, что старший внук обратился за советом – хотел сделать татуировку. "Я ответил, что только при одном условии разрешаю сделать татуху – чтобы никогда в жизни, ни при каком условии не появилось желания ее снести, – рассказал музыкант. – Это точно не может быть надпись "Катя, я тебя люблю", поскольку завтра может появиться Маша. Зато, если вытатуировать себе на груди фотографию матери, которую никогда не захочется снести, я и слова не скажу!"