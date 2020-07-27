Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия

"Поскольку осенью, к моменту выхода программы в эфир, от коронавируса, мы надеемся, не останется и следа, то маски и перчатки в кадре будут смотреться странно", – предупредил зрителей ведущий, попросив снять и убрать ставшие привычные всем за последние месяцы аксессуары.
Снимали квартирник в бывшем заводском цеху на Большой Семеновской улице столицы. Зрители разместились на лавках, стульях и даже на полу. Операторы – на специальном деревянном помосте. Это-то и стало причиной несчастья.
Не успел Розенбаум пропеть и куплета первой песни, как раздался жуткий грохот. Это оступился с деревянного помоста и рухнул прямо на бетонный оператор вместе с тяжелой камерой. Казалось, что не подает признаков жизни...
Первым к несчастному бросился сам Розенбаум, пояснив, что, мол, врач по профессии и может оказать первую помощь. И те полчаса, которые ехала "скорая", артист делал все возможное для облегчения страданий бедолаги. Оказалось, что парень жив, но серьезно покалечен падением.
И только спустя час, когда пострадавшего унесли на носилках в прибывшую "неотложку", концерт смогли возобновить. Розенбаум представил так называемый "одесский" цикл песен, вспоминая между ними свою жизнь в "жемчужине у моря", рассказывая о рождении той или ной композиции. Например, одну из них он придумал за обедом буквально за 20 минут. Оказалось – это хит на все времена, без которого не обходится ни один концерт сегодня.
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