Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия

Александр Розенбаум готовится к традиционному осеннему циклу московских концертов. А накануне на канале НТВ покажут "Квартиник", где в гости к Евгению Маргулису и придет Александр Яковлевич. Съемки же программы состоялись сейчас.

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