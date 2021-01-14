Кожевникова сделала заявление о четвертой беременности

Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей, старшему из которых уже семь лет. Артистка никогда не скрывала, что хочет еще детей. Однако на этот раз она слегка удивила поклонников.

Звезда достаточно активно ведет свой блог в "Инстаграм". Накануне в Сети появилась фотография Марии из поезда. Актриса стоит в свободной одежде и создается ощущение, что у нее есть небольшой животик. Вспомнив слова Кожевниковой о том, что она не собирается останавливаться на трех мальчиках, поклонники принялись поздравлять любимицу.

"Красотка такая. Сколько уже недель? 4й ребенок будет девочка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Да Мария дети это хорошо", "Ооо поздравляю! Кто там, интересно?", "А поздравлять можно уже?" – писали самые внимательные. Многие ругали актрису за то, что она выходит на мороз "с голыми щиколотками".

Однако всех, кто хотел услышать подтверждение от Марии Кожевниковой, ждало разочарование. "Я не беременна", – сухо ответила она одной из поклонниц. Других комментариев артистки на этот счет не последовало.

Судя по всему, подписчикам привиделся живот из-за большой толстовки, в которой сфотографировалась актриса. Некоторые высказали предположение, что она просто слегка набрала за праздники.

Напомним, в ноябре Мария рассказывала, что вернулась в свою идеальную форму. Она провела чистку ЖКТ, похудела и стала выглядеть даже лучше, чем до родов.

