Кожевникова сделала заявление о четвертой беременности

Звезда достаточно активно ведет свой блог в "Инстаграм". Накануне в Сети появилась фотография Марии из поезда. Актриса стоит в свободной одежде и создается ощущение, что у нее есть небольшой животик. Вспомнив слова Кожевниковой о том, что она не собирается останавливаться на трех мальчиках, поклонники принялись поздравлять любимицу.
"Красотка такая. Сколько уже недель? 4й ребенок будет девочка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Да Мария дети это хорошо", "Ооо поздравляю! Кто там, интересно?", "А поздравлять можно уже?" – писали самые внимательные. Многие ругали актрису за то, что она выходит на мороз "с голыми щиколотками".
Однако всех, кто хотел услышать подтверждение от Марии Кожевниковой, ждало разочарование. "Я не беременна", – сухо ответила она одной из поклонниц. Других комментариев артистки на этот счет не последовало.
Судя по всему, подписчикам привиделся живот из-за большой толстовки, в которой сфотографировалась актриса. Некоторые высказали предположение, что она просто слегка набрала за праздники.
Напомним, в ноябре Мария рассказывала, что вернулась в свою идеальную форму. Она провела чистку ЖКТ, похудела и стала выглядеть даже лучше, чем до родов.
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