Мария Кожевникова раскрыла феноменальный дар сына

Звезда сериала "Универ" рассказала о первенце. Сын Иван не перестает удивлять Марию Кожевникову.

19 января день рождения празднует старший сын знаменитости – Иван. Мальчику исполнилось семь лет.

Мария Кожевникова посвятила сыну пост в "Инстаграм". Актриса поздравила наследника с личным праздником.

По словам звезды сериала "Универ", она увидела в Ване одаренность почти сразу после его рождения. Ребенок обладает трудолюбием и упорством, поэтому у него почти все получается.

"Твоя феноменальная память до сих пор меня поражает", – написала Кожевникова. Мария уверена, что склонность к моментальному запоминанию ее отпрыск унаследовал от отца.

Мария Кожевникова вспомнила также, как однажды в детском саду Иван поразил воспитателя. Четырехлетний малыш нарисовал Солнечную систему. Кроха не смогла обозначить названия планет, так как не умела еще писать. Между тем Иван указал количество спутников рядом с небесными телами.

"Ты гиперактивныи? хулигашка, который учит меня терпению и выдержке, чего мне всегда по жизни не доставало!" - отметила Мария Кожевникова.

Напомним, звезда сериала "Универ" воспитывает троих детей. В 2014 году у Марии Кожевниковой и ее мужа Евгения Васильева родился Иван, в 2015-м на свет появился Максим, в 2017-м Василий.