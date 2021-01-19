Мария Кожевникова раскрыла феноменальный дар сына

19 января день рождения празднует старший сын знаменитости – Иван. Мальчику исполнилось семь лет.
Мария Кожевникова посвятила сыну пост в "Инстаграм". Актриса поздравила наследника с личным праздником.
По словам звезды сериала "Универ", она увидела в Ване одаренность почти сразу после его рождения. Ребенок обладает трудолюбием и упорством, поэтому у него почти все получается.
"Твоя феноменальная память до сих пор меня поражает", – написала Кожевникова. Мария уверена, что склонность к моментальному запоминанию ее отпрыск унаследовал от отца.
Мария Кожевникова вспомнила также, как однажды в детском саду Иван поразил воспитателя. Четырехлетний малыш нарисовал Солнечную систему. Кроха не смогла обозначить названия планет, так как не умела еще писать. Между тем Иван указал количество спутников рядом с небесными телами.
"Ты гиперактивныи? хулигашка, который учит меня терпению и выдержке, чего мне всегда по жизни не доставало!" - отметила Мария Кожевникова.
Напомним, звезда сериала "Универ" воспитывает троих детей. В 2014 году у Марии Кожевниковой и ее мужа Евгения Васильева родился Иван, в 2015-м на свет появился Максим, в 2017-м Василий.
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