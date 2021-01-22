"Реально устала": крик души подавленной Волочковой

Анастасия Волочкова сделала признание. Отметившая 45-летие "королева шпагата" на исходе сил.

Танцовщица поделилась с поклонниками наболевшим. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она разместила черно-белое фото. В кадре Анастасия Волочкова сидит, закрыв лицо рукой. Вид у нее явно подавленный.

"Люди, я реально устала", – подписала снимок знаменитость. Можно предположить, что балерина, справившая 20 января день рождения, устала от шумной вечеринки и гостей. Ведь мероприятие было поистине роскошным. Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова закатила гулянку в центре Москвы.

Поздравить звезду пришли самые верные друзья – Никита Джигуруда, Никас Сафронов, Андреи? Малахов. Для всех гостеи? балерина не только станцевала, но и спела.

Ранее журналисты решили выяснить, сколько самая обсуждаемая балерина в России тратит в месяц. Анастасия Волочкова ответила, что точную сумму не знает, так как расходы бывают разными. Среди прочих артистка отметила: бытовые расходы, зарплаты сотрудников, а также спектакли.



По словам Анастасии Волочковой, самая дорогая вещь в ее гардеробе – пуанты. Она рассказала, что гордится тем, что в 45 умеет танцевать в балетной обуви и пояснила, что ее пуанты изготавливаются по индивидуальной колодке, а ленты к ним танцовщица пришивает собственноручно.

