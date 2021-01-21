Глаза мамины: обнародованы фото маленькой дочери Волочковой

Накануне королева шпагата широко отметила свой юбилей. Популярной балерине исполнилось 45 лет. Многие издания поздравили звезду интересными материалами.



Анастасия призналась, что за всю жизнь у нее было множество разных достижений и ролей. Однако самой главной она считает роль матери. Вчера она рассказала изданию "СтарХит", что Ариадна похожа на нее "перфекционизмом, целеустремленностью, умением много трудиться и не жалеть сил для достижения результата". Также, по словам артистки, она переняла от мамы доброту и любовь к детям.

В некоторых взглядах мать и дочь совершенно разные. Например, раньше Ариадна часто ругала звезду за то, что та многое делает бесплатно. "Но я объясняла, мол, ты подрастешь и сама будешь делать определенные вещи, не думая, заплатят тебе за это деньги или нет. Так и случилось", – поделилась балерина.

Сейчас девушке уже 15 лет. Журналисты нашли архивные кадры, на которых маленькой девочке всего год. Сообщается, что фотографии были сделаны в роскошной квартире Анастасии в центре столицы. На фото Волочкова, как всегда, в шикарном платье с накидкой, в похожее она одела и Ариадну. На большом диване разложено множество игрушек, на голове у девочки корона, а мама трогательно обнимает малышку и разговаривает с ней. Такж среди фотографий есть и те, где девочка учится ходить и даже кадры, на которых балерина сама меняет подгузник дочери.

В статье авторы отметили, что их удивило, насколько трогательно балерина общалась с ребенком, она была "начисто лишена хоть каких-то намеков на звездную болезнь". Особенно их поразил тот факт, что Анастасия Волочкова спокойно меняла девочке подгузники: ей никто не помогал. Малышка уже тогда была очень похожа на маму: задорная улыбка и красивые глубокие голубые глаза.

