"Психика нестабильная": звезда "Реальных пацанов" стала свидетелем разговора Бузовой и Манукяна

Недавно Ольга Бузова и Давид Манукян вернулись с Мальдив. Все шло идеально, но неожиданно после дня рождения ведущей они расстались. Коллеги артистов вспоминают их отношения.



Российская комедийная актриса, звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив, сыгравшая в сериале роль мамы Коляна, не раз работала с Ольгой Бузовой в общих проектах. Она выходила с ней на одну сцену, а в день ее 35-летия тепло поздравила. Актриса не может поверить в то, что Бузова рассталась с возлюбленным. Однако она допускает, что в творческой среде возможно все.

Марина Федункив в разговоре с "Дни.ру" вспомнила, как однажды стала свидетелем разговора Ольги Бузовой и Давида Манукяна на съемочной площадке.

"Они оба творческие люди. Причины расставания разные могут быть. Но Давид очень воспитанный парень, вряд ли он мог ее обидеть. На площадке я никогда не видела, что у них были какие-то разногласия. Оля козерог, она может быть напористой. Мы все все можем, все мы творческие люди с нестабильной психикой, так что все может быть!" – сказала Марина Федункив в беседе с "Дни.ру".

Ранее психолог разложила по полочкам темперамент Ольги Бузовой и описала сценарий, который в жизни мешает ей стать счастливой в личном плане. По мнению специалиста, в голове Оли борются два разных человека.