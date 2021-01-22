"Закончит, как слабоумный старик": страдающему от потери памяти Алибасову вынесли приговор

Несколько дней назад Лена Ленина заявила, что Бари Алибасову диагностировали деменцию. Семья продюсера эту информацию не подтвердила, при этом отметив, что у артиста действительно есть проблемы с памятью. Анна Калашникова уверена, что здоровье звезды пошатнуло пьянство и неудачи в творчестве.

Как отметила светская львица, она не верит в слабоумие Бари Каримовича и считает, что все эти слухи появились только ради очередного ток-шоу. Девушка уверена, если сплетни правдивы, то это большой удар по самооценке артиста. "Осознание того, что он закончит как слабоумный старик в дурдоме для него, наверное, равносильно выстрелу в голову", – говорит Анна Калашникова.

Девушка считает, что началом всех проблем послужила неудачная попытка Бари Алибасова покорить вместе с группой "На-На" Америку. Алкоголь только усугубил это. Как отметила светская львица, она давно заметила перемены в поведении продюсера, но списала тревожные звоночки на эксцентричность.

По словам Анны Калашниковы, еще два года назад до Бари Алибасова было сложно донести информацию, он плохо слышал и не мог сосредоточиться. "Сейчас я понимаю, что, возможно, это был один из признаков болезни", – заявила артистка.

Напомним, ранее сын рассказал, как продюсер себя чувствует. По словам Бари-младшего, у отца действительно есть проблемы с памятью, например, он может по десять раз зайти к нему в комнату и удивиться, что там кто-то есть. Наследник уверен, что проблемы со здоровьем, которые начались после отравления "Кротом", – ерунда, ведь врачи прогнозировали, что артист вообще останется "овощем".