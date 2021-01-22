Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
22 января
Лента новостей
15:15
"Загнал огромную иглу под ноготь": на шоу "Последний герой" произошло ЧП
15:15
"Кишка тонка выйти из удобного альянса": Сюткин бросил маленького сына ради музы
14:54
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
14:51
"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат
14:49
"Оля, проспись!": Бузова рассталась с Манукяном по пьяни
14:46
Порождает клетки-предатели: ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19
14:25
"Это рассеянный склероз?": Чехова откровенно о страшном недуге
14:23
"Конченая ***": мать Манукяна назвала Бузову алкоголичкой после громкого скандала
14:23
Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене
14:11
Онкология, алкоголизм, нищета: как сложилась жизнь забытой звезды 90-х Сергея Чумакова
13:47
Учат бросаться под машины и есть из тарелок незнакомцев: звезда "Холопа" попала в "секту"
13:41
"Тоже Вера, только брюнетка": младшая дочь растет копией Брежневой
13:40
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:38
"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок
13:33
Закоптить и съесть ребра: Звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." засадил в жену нож
13:20
Лишай и сыпь: врачи рассказали об опасности коронавируса для кожи
13:15
Украинский журналист Гордон раскритиковал Порошенко: Абсолютно завравшийся брехун
13:06
Что станет с многомиллионным наследством Виктюка
13:05
Красавицу Ирину Шейк засняли в неприглядном виде
13:03
На съемках сериала с Догилевой и Майковым произошло ЧП
12:45
"Мог произойти конфликт": сын Конкина шокировал словами о причине смерти сестры
12:30
Как и Началова? Малиновская решилась на серьезный шаг
12:27
Общественники призвали родителей уберечь детей от незаконных акций
12:23
Стало известно о свадьбе Катерины Шпицы
12:21
Глава Минздрава Аргентины вслед за президентом привился российской вакциной от COVID-19
12:16
Поклонники рыдают: 56-летнего Кая Метова пришибло смертью
11:58
Представляются полицией: россиян предупредили о новом виде телефонных мошенников
11:50
Головой об стену: известную российскую певицу жестоко избили
11:46
Еда ни при чем? Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения
11:43
Измены и насилие: грязные подробности расставания Бузовой и Манукяна
11:43
"Жизнь после Асмус": Харламов рассказал о мужском счастье
11:11
Число заболевших COVID-19 россиян за сутки выросло на 21 тысячу
11:06
"Это диагноз": Арзамасова вспылила из-за хамства и обвинений в браке по расчету
11:01
Выявлена самая частая ложь в вакансиях от российских работодателей
11:00
"Чего?": 90-летний Краско поперхнулся от новости о внебрачном ребенке
10:57
"Мне нечего петь!": сорвавшийся Топалов заговорил об уходе
10:48
Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом
10:47
"Пытаются поживиться": оскандалившиеся Цивин и Дрожжина теперь обрабатывают Сафронова
10:43
Как прошел первый день Трампа после ухода с поста
10:29
Кто может выйти на пенсию досрочно? Названы категории россиян
10:20
Молитесь: Подключенная к кислороду вдова Этуша перестала вставать
10:18
В России предложили продавать маленькие картофелины ради экономии
10:15
Бузовой нашли нового жениха после разрыва с Давой
10:02
Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг президента
09:41
"Творит страшные вещи": Бузова и Манукян расстались
09:36
"Бежит крыса в лето": россияне затравили Собчак за черную икру в личном самолете
09:33
Переломанной Кудрявцевой дали неутешительный прогноз
09:33
"Всю жизнь будешь одна": народ отвернулся от Бузовой после ее ссоры с возлюбленным
09:24
Врач назвал легкий способ снизить риск заражения коронавирусом
08:43
Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Алкоголь, веники для бани и белье: Волочкова до рассвета отмечала 45-летие
Шоу-бизнес

"Это рассеянный склероз?": Чехова откровенно о страшном недуге

Анфиса Чехова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анфиса Чехова крайне откровенно общается со своими многочисленными поклонниками. На ее страницу в "Инстаграм" подписаны почти два миллиона человек. На этот раз звезда решила обсудить с ними вопрос своей рассеянности, однако результат оказался неожиданным.
прочитано 617 раз

Ведущая рассказала, что постоянно опаздывает и очень рассеяна. "Если я хочу что-то взять с собои? из дома, я упаковываю все? это в пакет, ставлю у двери и все? равно забываю.
Я проезжаю все нужные повороты, забываю все адреса и имена людеи?, иногда забываю про встречи и съемки, если вовремя не внесла их в календарь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – пожаловалась Чехова. Она также сообщила, что не помнит многих людей, с которыми уже знакомилась и не может воспроизвести в голове предыдущий день.

ПО ТЕМЕ

Чехова с букетом роз от поклонника сделала заявление о переменах в личной жизни

43-летняя Чехова собралась рожать близнецов

 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Однако позитивная Анфиса и здесь нашла свои плюсы. Оказывается, она забывает и о плохих поступках других людей. "Помню, что человек не очень хорошии?, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убеи? не помню и поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое...и продолжаю нормально общаться", – посмеялась над собой ведущая.

Также она упомянула, что ее очень раздражают все вопросы, связанные со временем. Чехова призналась: во времени она ориентируется "хуже, чем е?жик в тумане". По словам ведущей, она не умеет его рассчитывать, и, если бы не ее помощница, она бы регулярно пропускала самолеты.

Многие поклонники посмеялись вместе с Анфисой Чеховой и рассказали, что увидели в ее словах свои мысли. Однако нашлись и совсем неожиданные комментарии. Некоторые начали в экстренном порядке ставить звезде диагнозы. "Это рассеянный склероз? Деменция? Или вам просто так нравится, расслабленное состояние, имеете право", "Может стоит провериться?", "Все это звучит странно и подозрительно", – писали пользователи.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 22 января 2021, 14:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом
Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
Политолог Сивицкий: Москва готовит новые инструменты принуждения Лукашенко

Шоу-бизнес

"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок
Закоптить и съесть ребра: Звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." засадил в жену нож
Что станет с многомиллионным наследством Виктюка
Красавицу Ирину Шейк засняли в неприглядном виде

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат

Телеведущая переживает стресс

Шоу-бизнес

"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок

Хотела ли певица такой участи
Шоу-бизнес

Что станет с многомиллионным наследством Виктюка

Режиссер скончался в ноябре 2020-го
Шоу-бизнес

Поклонники рыдают: 56-летнего Кая Метова пришибло смертью

Большое горе в семье

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+