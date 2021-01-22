"Это рассеянный склероз?": Чехова откровенно о страшном недуге

Анфиса Чехова крайне откровенно общается со своими многочисленными поклонниками. На ее страницу в "Инстаграм" подписаны почти два миллиона человек. На этот раз звезда решила обсудить с ними вопрос своей рассеянности, однако результат оказался неожиданным.

Ведущая рассказала, что постоянно опаздывает и очень рассеяна. "Если я хочу что-то взять с собои? из дома, я упаковываю все? это в пакет, ставлю у двери и все? равно забываю.

Я проезжаю все нужные повороты, забываю все адреса и имена людеи?, иногда забываю про встречи и съемки, если вовремя не внесла их в календарь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – пожаловалась Чехова. Она также сообщила, что не помнит многих людей, с которыми уже знакомилась и не может воспроизвести в голове предыдущий день.

Однако позитивная Анфиса и здесь нашла свои плюсы. Оказывается, она забывает и о плохих поступках других людей. "Помню, что человек не очень хорошии?, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убеи? не помню и поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое...и продолжаю нормально общаться", – посмеялась над собой ведущая.

Также она упомянула, что ее очень раздражают все вопросы, связанные со временем. Чехова призналась: во времени она ориентируется "хуже, чем е?жик в тумане". По словам ведущей, она не умеет его рассчитывать, и, если бы не ее помощница, она бы регулярно пропускала самолеты.

Многие поклонники посмеялись вместе с Анфисой Чеховой и рассказали, что увидели в ее словах свои мысли. Однако нашлись и совсем неожиданные комментарии. Некоторые начали в экстренном порядке ставить звезде диагнозы. "Это рассеянный склероз? Деменция? Или вам просто так нравится, расслабленное состояние, имеете право", "Может стоит провериться?", "Все это звучит странно и подозрительно", – писали пользователи.

