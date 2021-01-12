Чехова с букетом роз от поклонника сделала заявление о переменах в личной жизни

Телеведущая Анфиса Чехова не любит говорить о личной жизни и почти никогда не показывает своего возлюбленного. На днях она сделала исключение.

Недавно в свой день рождения 43-летняя Анфиса Чехова отправилась в путешествие в Эмираты. Рядом с ней был ее любовник Эдуард Демченко. Однако сама ведущая отрицает любовную связь с ним. Ведущая утверждает, что он просто ее лучший друг. Однако поклонники давно догадались, что Эдуард – ее новый возлюбленный.

Так или иначе, Чехова не скрывает знаков внимания от мужчины и активно делится новостями в своем "Инстаграм".

Так, недавно Анфиса Чехова блеснула в своем микроблоге дорогим подарком от тайного воздыхателя. Поклонники гадают, кто же украл сердце обворожительной ведущей.

На днях Анфиса Чехова в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" похвасталась очередным сюрпризом от поклонника. На кадрах предстал роскошный букет роз. В кадре Анфиса Чехова развернула записку от ее воздыхателя. Там оказалась надпись "Скоро будет счастье". Ведущая не без удовольствия отреагировала на подарок лучезарной улыбкой, дав понять, что в ее личной жизни произошли положительные перемены.

Ведущая Анфиса Чехова и ее супруг Гурам Баблишвили официально оформили развод еще весной 2017 года. Супруги сохранили дружеские отношения, и сейчас вместе занимаются воспитанием сына Соломона.