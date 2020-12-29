43-летняя Чехова собралась рожать близнецов

Восемь лет артистка была счастлива в браке с актером Гурамом Баблишвили, у пары есть замечательный сын Соломон. В 2017 году супруги развелись, и с тех пор знаменитость не раскрывает подробности личной жизни. В прессе периодически появлялись слухи о романах, но звезда информацию не подтверждает.
На данный момент Анфиса Чехова считается завидной невестой, однако пока претендентов на ее руку и сердце не наблюдается. В личном блоге артистка рассказала, что мечтает о семье – как минимум она не против завести еще ребенка. "Детей я вряд ли осилю в силу возраста, если только близнецов", – поделилась телеведущая. Правда, звезда не уточнила, от кого собралась рожать.
Несколько недель назад в инстаграм-профиле Анфисы Чеховой появились снимки с загадочным мужчиной. Пара нежно обнималась и даже целовалась, однако артистка поспешила расстроить поклонников, отметив, что на фотографиях ее давний друг Эдуард. "Романа не будет, даже не надейтесь", – добавила теледива.
Стоит отметить, что за последний год ведущая сильно похудела. Звезда много лет боролась с лишним весом и наконец нашла идеальную для себя формулу. По словам Анфисы Чеховой, для этого необходимо четыре условия: психология, физические нагрузки, здоровье и питание.
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