Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой

Елена Захарова цтри года держала в тайне имя наследницы. Однако внимательный поклонник рассекретил информацию о том, как зовут девочку.

Артистка не показывает ребенка в соцсетях и не называет имени отца малышки. Она не афиширует жизнь наследницы.

И вот Елена Захарова рассказала в своем инстаграм-аккаунте о том, что в ее доме появилась сделанная на заказ икона. Звезда экрана давно мечтала об этом приобретении, которое связано с дочерью. По словам актрисы, с рождения наследницы она мечтала о мерной иконе Святой Екатерины. Ей хотелось, чтоб всю жизнь она защищала и оберегала дочь.

Поклонники пришли к выводу, что знаменитость назвала девочку в честь этой святой – Екатериной. Но фолловеры ошиблись. "Нет, другое имя", – ответила Елена Захарова.

Судя по всему, дочь артистки зовут Майя. Об этом стало известно после того, как один из подписчиков подсказал остальным, что имя девочки недавно "засветил" кондитер, готовивший торт на день рождения дочки Елена Захаровой.

Отметим, что 45-летняя Елена Захарова обладает отличной фигурой. Стройность и молодость звезда сохраняет, придерживаясь принципов раздельного питания. Экстремальных диет актриса сериалов избегает. Елена лишь однажды ограничивала себя в еде: в подростковом возрасте она отказалась от всего калорийного, чтобы угодить художественному руководителю танцевального ансамбля, в котором выступала.

