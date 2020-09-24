Скрывающая дочь Захарова удивила неожиданными подробностями

Актриса недавно вернулась с моря. Елена Захарова возила кроху в Крым. Звезда сериала "Кадетство" отлично провела время на побережье.
На курорте, как оказалось, у Захаровой был личный фотограф. Дочь актрисы, несмотря на юный возраст, отлично управляется с камерой смартфона. Девочка сделала несколько замечательных кадров с мамой. Одним из них Елена похвасталась в "Инстаграм".
На опубликованном фото артистка запечатлена в алом бикини. По словам звезды сериала "Кадетство", она позировала с большой радостью. Удовольствие от процесса получал и юный фотограф. Подписчики актрисы не скрывали удивления. В комментариях знаменитость и ее отпрыска осыпали комплиментами.
Отметим, что Елена Захарова редко рассказывает поклонникам о дочери. Знаменитость не называет имени крохи, не показывает ее фотографии.
В прошлом Захарова пережила большое горе. В 2011 году у актрисы умерла восьмимесячная дочь – Анна-Мария. Ребенок скончался от менингококковой инфекции. Врачи не сразу распознали коварную болезнь и упустили время.
Почти сразу после похорон звезда сериала "Кадетство" прошла через болезненный развод. Бизнесмен Сергей Мамотов ушел от артистки, обвинив ее в попытке пиара на смерти малышки. Предприниматель выгнал Захарову из квартиры на 11 день после трагедии. Мамотов заставил жену забрать с собой все детские вещи.
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