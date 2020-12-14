"Снежная королева": Захарова в роскошной шубке восхитила красотой

Выходной день актриса и ее трехлетняя дочь провели на свежем воздухе. Елена Захарова вместе с наследницей лепила снежную бабу. Погода за окном как раз располагала к долгим прогулкам.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала селфи, созданное на фоне заснеженной природы. Елена Захарова позирует в роскошной шубке. Морозный воздух наградил актрису очаровательным румянцем.
Подписчики оценили цветущий вид Захаровой. Звезду отечественных сериалов осыпали комплиментами. Кто-то из фанатов заметил, что артистка отлично бы справилась с ролью Анны Карениной. В ответ Елена призналась, что всегда мечтала сыграть главную героиню романа Льва Толстого.
"Вы такая красивая снегурочка,😊счастливой вам зимы❄️", "Снежная королева 💙🔥", "Прекрасная снегурочка! 💓💓💓", – писали комментаторы.
Отметим, что 45-летняя Елена Захарова обладает отличной фигурой. Стройность и молодость звезда сохраняет, придерживаясь принципов раздельного питания. Экстремальных диет актриса сериалов избегает. Елена лишь однажды ограничивала себя в еде: в подростковом возрасте она отказалась от всего калорийного, чтобы угодить художественному руководителю танцевального ансамбля, в котором выступала.
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