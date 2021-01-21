Алибасову грозит реальный уголовный срок

Речь идет о сыне музыкального продюсера Бари Алибасове – младшем. Дело в том, что в эфире одной из передач "На самом деле" в июле прошлого года он избил бывшего директора группы "На-На". Теперь ему грозит реальный срок.
Потасовка началась с того, что Бари обвинили в проблемах со здоровьем у его 74-летнего отца. В итоге мужчина не выдержал и пустил в ход кулаки. В процессе драки бывший директор коллектива Андрей Назаров получил травму головы.
Назаров написал на Алибасова заявление с просьбой привлечь его к ответственности и взыскать штраф в размере трех миллионов рублей.
Продюсер Алибасова узнал, что дело получило ход. "Бари может сесть в тюрьму", – говорится в сообщении в "Инстаграм" адвоката Алекса Бенхина.
Он также отметил, что теперь будет сопровождать это дело. Дата заседания пока не назначена из-за переноса. Однако по словам правозащитника, Бари Алибасову за его распущенность грозит реальный уголовный срок.
Несмотря ни на что, адвокат берется защищать скандального Бари Алибасова. Он опубликовал в своем блоге видео той самой злополучной драки и показания своего будущего подзащитного.
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