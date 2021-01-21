Алибасову грозит реальный уголовный срок

Адвокат Бари Алибасова рассказал пугающую информацию о том, что скандальная фигура может вскоре оказаться на скамье подсудимых, а после и в тюрьме. Все дело в потасовке, которая произошла на глазах у сотен людей.

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