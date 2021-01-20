Цискаридзе сковырнул больную рану Волочковой в ее день рождения

Хореограф Николай Цискаридзе трогательно поздравил коллегу с юбилеем и опубликовал в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" несколько архивных снимков, на которых Анастасия Волочкова предстала юной и легкой.
Для Анастасии Волочковой это было лучшим поздравлением, ведь для артиста самое дорогое – это память о его победах. Стоит отметить, что время работы в Большом театре для Анастасии Волочковой больная тема, ведь все помнят, с каким скандалом она оттуда уходила. Для балерины тот период времени – и гордость, и больная рана одновременно.
"Моя Раймонда! Всегда помню тебя такой!!! Обнимаю!!!", – написал на фотографиях Николай Цискаридзе.
Своим поздравлением хореограф растрогал Анастасию до слез. Балерина призналась, что эти слова заставили ее плакать.
Ранее королева шпагата дала откровенное интервью, в котором рассказала, как распределяет свой бюджет. Анастасия Волочкова призналась, что никогда не жалеет денег на себя, особенно на одежду и уход.
Второй по важности статьей расходов для Анастасии являются подарки и помощь различным людям.
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