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Шоу-бизнес

"С жиру бешусь": Волочкова сделала заявление о баснословных тратах

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня королева шпагата отмечает свой 45-ый день рождения. В честь этого знаменательного события некоторые издания выпустили интервью с балериной. В одном из них она ответила на самые популярные вопросы.
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Одним из таких, как и всегда, стал вопрос о материальном положении артистки. Балерину спросили, на что ей нравится тратить деньги. Она ответила, что никогда не жалко и приятно платить за "одежду и уход за собой". Однако Волочкова подчеркнула, что больше всего ей нравится зарабатывать деньги. "Не жаль средств на помощь или подарки близким людям, на организацию благотворительных выступлений, концертов, спектаклей. И на путешествия", – прокомментировала именинница.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Журналисты решили выяснить, сколько самая обсуждаемая балерина в России тратит в месяц. Анастасия ответила, что точную сумму не знает, так как расходы бывают разными. Среди прочих артистка отметила: бытовые расходы, зарплаты сотрудников, а также спектакли.

"В случае, если не нахожу поддержки, несу за них финансовую ответственность", – поделилась звезда. "Если буду называть суммы, то олигархам это покажется пылью, а людям, которым сегодня не на что покушать, – что с жиру бешусь", – иронично заметила балерина.

По словам Анастасии Волочковой, самая дорогая вещь в ее гардеробе – пуанты. Именинница рассказала, что гордится тем, что в 45 умеет танцевать в балетной обуви и пояснила, что ее пуанты изготавливаются по индивидуальной колодке, а ленты к ним она пришивает собственноручно.

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Автор: 20 января 2021, 15:31 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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