"С жиру бешусь": Волочкова сделала заявление о баснословных тратах

Сегодня королева шпагата отмечает свой 45-ый день рождения. В честь этого знаменательного события некоторые издания выпустили интервью с балериной. В одном из них она ответила на самые популярные вопросы.



Одним из таких, как и всегда, стал вопрос о материальном положении артистки. Балерину спросили, на что ей нравится тратить деньги. Она ответила, что никогда не жалко и приятно платить за "одежду и уход за собой". Однако Волочкова подчеркнула, что больше всего ей нравится зарабатывать деньги. "Не жаль средств на помощь или подарки близким людям, на организацию благотворительных выступлений, концертов, спектаклей. И на путешествия", – прокомментировала именинница.

Журналисты решили выяснить, сколько самая обсуждаемая балерина в России тратит в месяц. Анастасия ответила, что точную сумму не знает, так как расходы бывают разными. Среди прочих артистка отметила: бытовые расходы, зарплаты сотрудников, а также спектакли.

"В случае, если не нахожу поддержки, несу за них финансовую ответственность", – поделилась звезда. "Если буду называть суммы, то олигархам это покажется пылью, а людям, которым сегодня не на что покушать, – что с жиру бешусь", – иронично заметила балерина.

По словам Анастасии Волочковой, самая дорогая вещь в ее гардеробе – пуанты. Именинница рассказала, что гордится тем, что в 45 умеет танцевать в балетной обуви и пояснила, что ее пуанты изготавливаются по индивидуальной колодке, а ленты к ним она пришивает собственноручно.

