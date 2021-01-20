"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова

Поющей ведущей Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. Ее поздравили близкие, коллеги и друзья. Среди них был и Филипп Киркоров, который по-отечески относится к трудолюбивой артистке.

35-летняя Ольга Бузова и 53-летний Филипп Киркоров тепло дружат. Певец даже однажды хотел брать ведущую с собой на "Евровидение" для удачи, а при встрече коллеги всегда горячо обнимаются и целуются.

Поп-король трогательно поздравил Ольгу Бузову в своем "Инстаграм" и пообещал проследить, чтобы артистку никогда не обижали и всегда баловали драгоценностями. В своей публикации Филипп Киркоров ласково назвал подругу "Бузяндрой" и показал юмористический ролик с ее участием.

На кадрах певец и ведущая играют в "Ладушки", и Бузова заявляет неугомонному Киркорову, что ей больно хлопать в ладоши из-за колец. Откровенное издевательство над нежными ручками Ольги заканчивается.

"Пусть вот так всегда будет в твоей жизни – весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах! Я прослежу, чтобы тебя всегда баловали драгоценностями", – написал заботливый Филипп Киркоров.

"Мой Король, спасибо. Люблю", – покорно и нежно отреагировала на поздравление Ольга Бузова.

Стоит отметить, что карьеры Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова часто перекликаются. Поп-король недавно записал совместную песню с возлюбленным поющей ведущей Давидом Манукяном (Давой) под названием "Ролекс".

Помимо этого, Филипп Киркоров снимался в совместном клипе с Ольгой Бузовой "Снежинки". Также еще не забыт нашумевший и ставший хитом клип "Цвет настроения синий".