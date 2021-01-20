Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом

Анастасия Волочкова 20 января отметила юбилей – артистке исполнилось 45 лет. В беседе с журналистами балерина призналась, что все еще надеется встретить идеал своего мужчины.

Продолжение: "Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

По словам знаменитости, потенциальный муж должен быть опорой, поддержкой, очень любить и ценить творчество. Артистка считает себя сильной женщиной, поэтому рядом с собой хочет человека не менее сильного по духу. Своего избранника балерина видит влиятельным, состоятельным и благородным. "И он будет самым счастливым мужчиной на земле. Потому что я умею делать мужчин счастливыми", – подчеркнула Анастасия Волочкова.

Звезда призналась, что для нее идеальный партнер – красивый, спортивный, сексуальный и, скорее всего, примерно ее возраста. Танцовщица подчеркнула, что пока не встретила свой идеал. "Но все впереди – он точно существует на этой планете", – уверена балерина.

Стоит отметить, что год назад на вечеринке в честь своего дня рождения Анастасия Волочкова заявила, что осенью 2020-го выйдет замуж. Увы, из-за пандемии коронавируса свадьбу перенесли, однако звезда все равно отправилась в свадебное путешествие. В личном блоге балерина делилась снимками с мужчиной по имени Олег, лицо которого не показывала. Пара провела несколько недель в Турции, а затем отдохнула на Мальдивах. Неужели отношения закончились?

Анастасия Волочкова лишь намекнула, что последний раз плакала из-за некрасивого предательского поступка близкого человека. Остается лишь догадываться, кто расстроил балерину.