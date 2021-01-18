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"Я прошла через унижения и предательство": Волочкова в юбилей о гей-скандалах, блате и миллионах в балете

Анастасия Волочкова. Фото: Личный архив
Анастасия Волочкова – самая известная балерина России. Ее любят и ненавидят, ее восхищаются и смеются. Каждый ее чих становится поводов для пересудов и газетных новостей. 21 января знаменитой танцовщице исполнится 45 лет. А накануне с королевой пуантов и шпагатов встретился корреспондент "Дни.ру".
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Анастасия, верится ли Вам самой, что теперь все будут говорить: "Настя – ягодка опять?"

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Конечно, неприятно про это думать. Да и паспорт теперь придется менять. Уже, кстати, выбрала фотографию. Но, по-моему, важнее не цифра в метрике, а состояние души и тела. Я же, благодаря тому, что всегда живу с позитивом улыбкой, тому, что занимаюсь любимым делом и постоянно подвергаю тело нагрузкам, тому, что работаю с детьми и для детей, чувствую себя юной.

А кем мыслите себя лет через 20, 30, 40?

У меня много задумок. Хочется создать наконец-то хорошую семью, открыть сеть школ творческого развития, играть в драматических спектаклях – такой опыт уже у меня был, когда в "Школе современной пьесы" я участвовала в спектакле "Пришел мужчина к женщине". Но одно знаю точно – скучно вам со мной не будет (смеется).

Да какая уж тут скука! То новый купальник, то шпагат! Но не смущает при этом, что сегодня пресса пишет о Вас чаще как о светском персонаже, а не о танцовщице, обсуждает баню и минибини, а не па, арабески и вариации?

Что касается шпагата, то это часть моей профессии. Потрясающая растяжка далась мне колоссальным трудом. Ведь меня не принимали в балетное училище – у меня не было никаких данных. А сейчас я могу вывернуть ноги более чем на 180 градусов. Но завистники пытаются умолчать про все мои заслуги, спектакли, благотворительность. Поэтому и обсуждают все это – бани, мужиков, купальники. К тому же в наше время просто стать звездой – заносишь миллион долларов, и даже записать песню за тебя могут чужим голосом. А я всего сама достигла!

Фото: Личный архив

А потом в Большой театр, где целовали Вам ноги и забрасывали розами, вдруг перестали даже пускать после скандального увольнения!

Я прошла через травлю, противодействия, это было бы вынести и многим мужчинам не под силу. Уволили же меня после расставания с Сулейманом Керимовым. Задним числом и, конечно, незаконно. Но директору надо было как-то объяснить общественности, почему Заслуженная артистка России и прима-балерина вдруг стала неугодной. И в театре пошли на подлость – заставили всех солистов балета под угрозой увольнения подписать заявление, что они отказываются со мной танцевать. Мол, я толстая. Николай Цискаридзе был единственным, кто не стал участвовать в этой грязи, не подписал заявление и протянул мне руки поддержку.

А сегодня помощь нужна ему самому! В свое время в Сеть сливали ваши интимные фотографии, теперь – его. Видели?

Те мои снимки распространили перед ответственным спектаклем – мол, посмотрите, какая балерина! История повторяется с Колей – под него тоже копают. ибо видят конкурента. Он достоин стать руководителем Большого, там это понимают, и вставляют ему палки в колеса – вот эти грязные снимки всплыли. Но, мне кажется, лезть к человеку в постель – последнее дело. Он может спать с кем угодно – с мужчинами, с женщинами. Это его частное дело. Смотрите на его профессиональные достоинства – здесь Николаю нет равных!

Фото: Личный архив

История Вашей жизни очень похожа на историю Вашего педагога Екатерины Бессмертновой. "Богом отмеченной" и "в высшей степени изысканной" называл ее. Этой танцовщицей восторгались тысячи зрителей и коллег по цеху, около 30 лет она посвятила Большому театру. Но в 1995-м Бессмертнову обвинили в разжигании конфликта в театре – ее уволили. А она, ища справедливости, добилась восстановления в судебном порядке и тут же ушла по собственному желанию.

Когда в 2008-м она умерла, меня же даже не пускали в театр попрощаться с ней! Это такая низость! Ее муж Юрий Григорович выходил за мной и личной проводил. Годом позже умерла Екатерина Максимова, у которой тоже я училась. И история повторилась – опять для меня на похороны оказалась закрытой дверь. И снова ее супруг Владимир Васильев проводил меня за руку к гробу, Я прекрасно помню и мой разговор с Майей Плисецкой в гримерной, которая меня предупреждала: "Ты не представляешь, сколько травли, интриг и гонений тебе предстоит пережить в этом Большом!" Кстати, Майя Михайловна дала мне право танцевать ее "Кармен-сюиту".

Фото: Личный архив

Отношения Юрия Григоровича с Большим тоже были не самыми радостными. Помню, как он после серии скандалов и противостояний покинул театр и начал работать с различными российскими и зарубежными коллективами, возглавил Краснодарский театр балета...

Пригласил меня и туда, где я пять лет работала приглашенной балериной. Тогда это было для меня спасением. До сих пор помню, как после рождения Ариши я танцевала "Баядерку", а после спектакли с колосников ко мне опустилась огромная люлька с цветами. Я до сих пор общаюсь с Юрием Николаевичем – часто созваниваемся, 2 января, в день его рождения, возила ему в санаторий цветы и фрукты.

Арише, с рождением которой Вас поздравляли, уже идет 16-й год. Как она относится ко всему, что пишут и говорят про ее мать?

Она с большим уважением относится ко мне и всегда говорит клеветникам: "Вы сначала станьте Анастасией Волочковой, а потом уже осуждайте ее!" Дочь занимается тем, что пристраивает кошек и собак из приютов, пишет картины, а деньги тратит на благотворительность.

Фото: Личный архив

А почему в балет ее не отдали?

Я показала ей все разнообразие мира – она занималась гимнастикой, теннисом, бальными танцами, балетом. А потом спросила: "Мама, это что же, мне надо будет всю жизнь выворачивать ноги, не есть макароны и картошку? Нет, спасибо, не надо!"

Фото: Личный архив

Не могу не спросить, почему дочь не живет с Вами?

Она учится, и поэтому территориально ей удобнее жить в центре с отцом и его новой женщиной, а не тратить полтора часа в день в одну сторону на дорогу. Я могла бы ей оставить свою квартиру, но ей удобнее жить с папой в центре города. Между мной и Аришей нет конфликтов, она всегда меня поддерживает и гордиться. Придет на юбилей.

Как будете отмечать завтра?

Станцую мой спектакль "Балерина в зазеркалье". На "Айтюнсе" выйдет мой вокальный альбом, для которого я записала 20 песен. Состоится презентация видеоклипа "Одна", Ну и на банкет, конечно, самых верных друзей соберу. Их мало, но все – любимые!

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Автор: 18 января 2021, 13:23
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