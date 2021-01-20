Волочкова украла букет в день рождения

По словам Анастасии Волочковой, с 45-летием ее уже поздравили родственники и другие близкие люди. Также к балерине с наилучшими пожеланиями обращаются поклонники. Танцовщица пообещала, что найдет время ответить всем.
Также Волочкова опубликовала снимок букета, который стоит в вазе на подоконнике. Вероятно, она хотела показать, какие цветы ей подарили родные. Все бы ничего, но автором этого фото является вовсе не знаменитая артистка, а издатель Ника Белоцерковская. Последняя решила обратиться к балерине, разместив публикацию в "Инстаграм".
Белоцерковская показала, что идентичный кадр она размещала в соцсети два с половиной года назад. "Анастасия, с днем рождения, конечно! Но зачем вы у меня букет *** (ценз. – украли – Прим. ред.)", – написала Ника.
Волочкова пока не стала отвечать Белоцерковской. Скорее всего, балерина очень увлечена подготовкой к спектаклю, который она планирует показать приглашенным на торжество друзьям.
Напомним, накануне юбилея Анастасия Волочкова встретилась с корреспондентом "Дни.ру". Танцовщица поговорила о гей-скандалах, блате и миллионах в балете.
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