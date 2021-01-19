"Пусть жрут!": Волочкова сорвалась на грубость после вопросов о ее состоянии

Анастасия Волочкова в свои 44 года не собирается бросать спорт и активно тренируется. Из-за этого фанаты волнуются, ведь балерина часто показывает свои изможденные от станка и пуант ноги.
Сейчас Волочкова готовится к своему юбилею, который она проведет на сцене. В своем "Инстаграм" танцовщица показала кадры с недавней тренировки.
"Приятный , пусть и напряженный, процесс подготовки к спектаклю. Мы все сделали и подвесили и расставили сами", – написала Анастасия Волочкова.
В беседе с журналистами Анастасия Волочкова дала понять, что тема о ее состоянии надоела ей до мозга костей, ведь она ежедневно демонстрирует отличную физическую форму. После очередного вопроса она сорвалась.
"Вот те, кто обсуждает, пусть заботятся о своих режимах дня, еде, пусть жрут сколько хотят. Люди, оставьте меня, пожалуйста, в покое!" – выпалила Анастасия Волочкова.
Напомним, свое 45-летие Анастасия Волочкова встретит на сцене. она сыграет в спектакле "Балерина в зазеркалье", который пройдет в театре "Тодес". На представление приглашены только самые близкие артистки.
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