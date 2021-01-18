Кощунство: Волочкова оголилась перед ликом христианского святого

Анастасия Волочкова часто становится центром различных скандалов. На этот раз ситуация совершенно вышла из-под контроля.

Балерина любит делиться с поклонниками подробностями своей жизни и размышлениями на различные темы. Накануне она решила рассказать пользователям о том, как держит себя в форме. Звезда сообщила, что по ее мнению, сейчас ее тело в отличном состоянии.

"Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила она. Балерина подчеркнула, что ее завтрак состоит лишь из супа со шпинатом без соли, а ужин – из двух яиц. Иногда она разбавляет рацион листьями салата. Также следить за фигурой артистке помогают "баня, купель и массаж".

Казалось бы, ничто не предвещало беды, но на опубликованном фото Анастасия Волочкова позирует перед зеркалом в обтягивающем голубом купальнике, выгодно подчеркивающем все изгибы. Рядом с дорогими духами и помадами стоит большая икона, выбивающаяся из композиции. По какой причине обнаженная балерина решила высказаться именно на таком необычном фоне – остается загадкой.

Многие СМИ не одобрили поведение артистки, посчитав, что подобный жест не совсем корректен по отношению к верующим людям. Комментарии под публикациями балерины закрыты достаточно давно, поэтому оценить мнения пользователей по этому поводу не представляется возможным.





