Кощунство: Волочкова оголилась перед ликом христианского святого

Балерина любит делиться с поклонниками подробностями своей жизни и размышлениями на различные темы. Накануне она решила рассказать пользователям о том, как держит себя в форме. Звезда сообщила, что по ее мнению, сейчас ее тело в отличном состоянии.
"Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила она. Балерина подчеркнула, что ее завтрак состоит лишь из супа со шпинатом без соли, а ужин – из двух яиц. Иногда она разбавляет рацион листьями салата. Также следить за фигурой артистке помогают "баня, купель и массаж".
Казалось бы, ничто не предвещало беды, но на опубликованном фото Анастасия Волочкова позирует перед зеркалом в обтягивающем голубом купальнике, выгодно подчеркивающем все изгибы. Рядом с дорогими духами и помадами стоит большая икона, выбивающаяся из композиции. По какой причине обнаженная балерина решила высказаться именно на таком необычном фоне – остается загадкой.
Многие СМИ не одобрили поведение артистки, посчитав, что подобный жест не совсем корректен по отношению к верующим людям. Комментарии под публикациями балерины закрыты достаточно давно, поэтому оценить мнения пользователей по этому поводу не представляется возможным.
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