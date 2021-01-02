"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье

Совсем недавно певец дал большое интервью, в котором раскрыл свое мнение о музыке, творческом развитии и отечественном шоу-бизнесе. Леонид Агутин заявил, что считает себя и российских коллег бедняками.

Музыкант жестко раскритиковал положение российских артистов на международном музыкальном рынке. Он объявил, что западные представители шоу-бизнеса получают куда большее финансирование, поэтому и пользуются мировой популярностью. Леонид Агутин убежден, что если бы российским артистам выделяли достаточно денег, то уровень отечественного шоу-бизнеса был бы гораздо выше.

"Мы бедны, мы нищеброды", – остро выразился исполнитель хита "На сиреневой луне". По его словам, в Европе и Америке организация концертов и развлекательных проектов требует больших вложений, а в России просто нет на это средств. Леонид Агутин отметил, что до пандемии отечественный шоу-бизнес сделал сильный рывок вперед за счет имеющегося света, звука и оборудования, но так и не смог составить конкуренцию европейской и американской индустрии.

Певец надеется, что артистам дадут возможность проводить для поклонников полноценные выступления, как это было в прошлом. Иначе, считает музыкант, российский шоу-бизнес может просто разрушиться. Леонид Агутин признал, что наши звезды актуальны только внутри страны, а западные знаменитости имеют более широкую популярность на мировой арене, но энтузиасты своего дела могут исправить это обстоятельство.