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"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Совсем недавно певец дал большое интервью, в котором раскрыл свое мнение о музыке, творческом развитии и отечественном шоу-бизнесе. Леонид Агутин заявил, что считает себя и российских коллег бедняками.
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Музыкант жестко раскритиковал положение российских артистов на международном музыкальном рынке. Он объявил, что западные представители шоу-бизнеса получают куда большее финансирование, поэтому и пользуются мировой популярностью. Леонид Агутин убежден, что если бы российским артистам выделяли достаточно денег, то уровень отечественного шоу-бизнеса был бы гораздо выше.

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Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

"Мы бедны, мы нищеброды", – остро выразился исполнитель хита "На сиреневой луне". По его словам, в Европе и Америке организация концертов и развлекательных проектов требует больших вложений, а в России просто нет на это средств. Леонид Агутин отметил, что до пандемии отечественный шоу-бизнес сделал сильный рывок вперед за счет имеющегося света, звука и оборудования, но так и не смог составить конкуренцию европейской и американской индустрии.

Певец надеется, что артистам дадут возможность проводить для поклонников полноценные выступления, как это было в прошлом. Иначе, считает музыкант, российский шоу-бизнес может просто разрушиться. Леонид Агутин признал, что наши звезды актуальны только внутри страны, а западные знаменитости имеют более широкую популярность на мировой арене, но энтузиасты своего дела могут исправить это обстоятельство.

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Автор: 2 января 2021, 19:59 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Разве можно сравнивать российский с западным шоу-бизнесом? Там звезды, а у нас талантам не пробиться. Где выпускники "Голоса"? Старая гвардия конкуренции не терпит.
Валения
Ответить
Если Вы и по сей день будете людей"кормить"этим мужиком безголосым-шептуном-Бузовой,то эстраде уже капец!!!!
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